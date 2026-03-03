"Lo alcancé antes de que él me alcanzara": así reaccionó Trump tras confirmar la muerte de Alí Jamenei

Donald Trump defendió la magnitud de la ofensiva militar en Medio Oriente. | Foto: composición de LR / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la operación militar que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei, aludiendo a un presunto complot previo en su contra. En una llamada telefónica concedida al periodista Jonathan Karl, de ABC News, poco después de anunciar la muerte del ayatolá, el mandatario vinculó la decisión de ordenar el ataque con amenazas que —según dijo— enfrentó durante la campaña presidencial de 2024.

“Lo atrapé antes de que él me atrapara a mí”, afirmó el republicano durante la conversación. Aunque ese complot no estuvo relacionado con otros intentos de magnicidio registrados en Estados Unidos, el entonces aspirante fue informado de la amenaza y recibió protección adicional del Servicio Secreto.

“Nadie más podría haber hecho esto”

En la entrevista telefónica, el jefe de la Casa Blanca aseguró que la ofensiva fue un éxito contundente y defendió la magnitud del operativo. “Nadie más podría haber hecho esto excepto yo, y tú lo sabes”, declaró al hombre de prensa. También sostuvo que Teherán había mostrado concesiones en la última ronda de negociaciones, pero dio a entender que optó por interrumpirlas tras evaluar el curso de los acontecimientos militares.

El mandatario afirmó, además, que alguien del gobierno iraní intentó comunicarse con él después del ataque. “Probablemente no debería decírtelo”, señaló. “Es uno de los pocos que quedan con vida. Ya no le rinde cuentas al Líder Supremo”, añadió.

“Eliminó a la mayoría de los candidatos”

El mandatario nacido en Nueva York sostuvo que la operación alteró por completo el panorama político en el país persa. “El ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos”, dijo, en referencia a las figuras que podrían haber sucedido a Jamenei. “No será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos. El segundo o tercer puesto está muerto”, agregó.

Consultado sobre la duración del conflicto, indicó que la planificación inicial contemplaba varias semanas de enfrentamientos. “Siempre pensamos que sería un acuerdo de cuatro a cinco semanas”, explicó. Y ante la posibilidad de un escenario más prolongado, respondió: “Claro. Tenemos mucha munición. También podría ir con menos”.