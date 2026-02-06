HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La superpotencia mundial que compite con Estados Unidos recibe duro golpe tras fallo contra concesión portuaria en el Canal de Panamá

La Corte Suprema declaró inconstitucional la concesión portuaria de un gigante mundial para operar en el Canal de Panamá tras hallar irregularidades en los contratos. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

China recibe fallo contra concesión portuaria ubicado en el Canal de Panamá.
China recibe fallo contra concesión portuaria ubicado en el Canal de Panamá. | CLT

Una reciente noticia desde Panamá, a pesar de su aparente simplicidad jurídica, tiene un trasfondo que resuena profundamente en toda América Latina. A finales de enero, la Corte Suprema de Justicia de ese país tomó una decisión que, hasta hace poco, parecía impensable para China.

El órgano jurisdiccional declaró que la concesión otorgada a CK Hutchison, una empresa china para operar terminales portuarias relacionadas con el Canal de Panamá, es inconstitucional. Esta decisión marca un punto de inflexión donde se entrelazan la soberanía nacional, la geopolítica global y la lucha por el control de uno de los centros clave del comercio mundial.

Un fallo que pone en jaque la influencia china

La concesión fue otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), una filial en su mayoría controlada por el conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, para gestionar los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en las entradas pacífica y atlántica del Canal de Panamá. Sin embargo, lo que cambió fue la interpretación de ese contrato. Tras años de auditorías y críticas por posibles irregularidades, que incluían condiciones que favorecían de manera excesiva a PPC y perjudicaban los intereses del Estado, la Corte determinó que las leyes y acciones que respaldaron esa concesión violaban la Constitución panameña.

En el centro de este fallo no solo se encuentra un aspecto técnico. También hay una disputa geopolítica más amplia: la creciente influencia de China en América Latina y el intento de Estados Unidos de frenar esa expansión. En 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, había señalado la importancia del Canal de Panamá y acusó a China de tener “demasiado control” sobre rutas estratégicas. También sugirió que la vía interoceánica debía regresar a una esfera de influencia más alineada con los intereses de Washington.

La reacción de China tras el fallo

La filial de CK Hutchison afectada por la sentencia rechazó el fallo, bajo el argumento de que "no tiene base legal". PPC señaló que ha invertido US$1.800 millones en infraestructura y tecnología durante casi 30 años operando los puertos de Panamá, y subrayó que mantiene todos sus derechos, en el que se incluye la posibilidad de recurrir a acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.

Además, la decisión del tribunal podría obstaculizar la propuesta de CK Hutchison de vender varios puertos a nivel mundial, incluidos los de Panamá, a un consorcio encabezado por la firma estadounidense de gestión de activos BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).

La lucha por el control del Canal

Tras el veredicto, la empresa china tiene opciones limitadas. Puede solicitar una aclaración sobre la decisión del tribunal, pero no tiene la posibilidad de apelar. También puede pedir un arbitraje internacional. En medio de la competencia entre China y Estados Unidos por la influencia global, los puertos de contenedores se han vuelto una valiosa pieza estratégica. Ambos países son los principales usuarios del Canal de Panamá, una ruta comercial de 80 km que maneja el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

Durante una visita a tierras panameñas en febrero del año pasado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió que el país caribeño debía actuar, o la Casa Blanca tomaría las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud del tratado entre ambos países.Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, defendió la neutralidad de la vía interoceánica y aseguró que sigue intacta. Sin embargo, su gobierno ha tomado medidas para aliviar la presión proveniente de Washington.

