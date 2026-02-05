HOYSuscripcion LR Focus

"Creemos que todavía está ahí fuera": periodista de NBC denuncia desaparición de su madre en EE. UU.

Savannah Guthrie, presentadora de 'Today', reconocido programa de noticias estadounidense, denunció que su madre, Nancy, de 84 años, desapareció hace tres días en su hogar en Arizona.

Las autoridades "toman en serio" todas las pistas.
Nancy Guthrie, de 84 años, viajó a la casa de su hija Savannah el sábado 31 de enero para cenar. Pidió un Uber para llegar, y su familia la dejó en su hogar al regresar. La madrugada del domingo, alrededor de la 1.47 a. m., las cámaras del departamento de Guthrie se apagaron. Poco después, a las 2.28 a. m., cuando su marcapasos se desconectó, se confirmó que algo no era normal.

Luego de que la familia reportara su desaparición y con la ayuda de la visibilidad mediática de Savannah, presentadora del noticiero 'Today', de NBC News, comenzaron a recibir notas relacionadas con el caso en al menos tres medios de comunicación.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó que todavía no se ha identificado a ninguna persona como sospechosa o de interés en el caso. "Aún no hemos llegado a ese punto", comentó. Sin embargo, una mancha de sangre en el porche de la residencia de Guthrie, que dio positivo en las pruebas de ADN, abre nuevas líneas de investigación.

"Creemos que Nancy sigue afuera", dijo Nanos mientras continúa la búsqueda con los investigadores. "Solo queremos que regrese a casa y llegar al fondo de todo esto", añadió.

"Como cada pista, la tomamos en serio"

Este jueves, el FBI anunció que está en contacto constante con los familiares de Nancy, luego de los reportes sobre cartas de rescate que llegaron a medios nacionales y locales en Estados Unidos. Heith Janke, agente especial al mando en Phoenix, afirmó que, aunque pueden ofrecer recomendaciones, la decisión sobre cómo proceder con el rescate es de la familia.

Según las autoridades, supieron de la desaparición de Nancy cuando recibieron una llamada de alguien de su iglesia local, quien les informó que no se encontraba en su casa. La familia la buscó antes de contactar a la policía.

No está claro si Guthrie fue atacada debido a su relación con Savannah, y no se tienen indicios de amenazas dirigidas hacia ella después de la conversación con su hija. El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 50 mil dólares por cualquier información que ayude a encontrar a Nancy o que conduzca a la detención y condena de quienes estén involucrados en su desaparición.

¿Qué ha dicho Savannah Guthrie desde la desaparición de su madre?

Savannah publicó un video el 4 de febrero en Instagram junto a sus hermanos, en la cual pide por el regreso seguro de su madre. "Mamá, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte, eres la preciosa hija de Dios", expresó.

La primera declaración de la presentadora se dio la mañana del 2 de febrero: "En nombre de nuestra familia, agradecemos profundamente los pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. Nuestra prioridad es que nuestra madre regrese sana y salva. Agradecemos a las autoridades por su trabajo y alentamos a quien tenga información a comunicarse con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al (520) 351-4900".

