Autoridades de Estonia detuvieron el buque portacontenedores Baltic Spirit, registrado bajo bandera de las Bahamas, en aguas territoriales del país, por sospechas de contrabando. El barco, que navegaba desde Ecuador hacia el puerto de San Petersburgo, Rusia, fue interceptado cerca de la isla Naissaar, al norte del país europeo, alrededor de las 17:10 horas.

La operación fue llevada a cabo por personal de la Junta de Impuestos y Aduanas (MTA), la unidad especial de policía K-Commando y la marina estonia. ERR News reveló que la intervención incluyó un abordaje aéreo del Baltic Spirit por parte de un helicóptero, seguido de una inspección inicial por parte de la oficina de aduanas.

Posible contrabando, pero no parte de la "flota sombra"

Según un comunicado de la MTA, existen indicios que sugieren que el barco podría estar involucrado en actividades de contrabando. Aunque la tripulación, compuesta por 23 ciudadanos rusos, no opuso resistencia, la operación sigue en curso para realizar una inspección exhaustiva de los contenedores del carguero de 188 metros de largo.

El Baltic Spirit ingresó a aguas estonias para repostar, sin estar vinculado a la "flota sombra" rusa ni a sanciones impuestas por la Unión Europea, aclaró la MTA. Marek Aas, jefe del K-Commando, indicó que el objetivo de la operación era investigar la posible presencia de contrabando, aunque no se mencionó específicamente la sospecha de drogas.

"Hay que tener en cuenta que no se trata de un buque pequeño. Lleva una gran cantidad de contenedores, todos los cuales deben ser inspeccionados. Por lo tanto, la operación continúa", añadió Aas.

¿Cómo se llevó acabo la intervención?

En el marco de la operación que resultó en la detención del buque Baltic Spirit, más de 50 personas de distintas agencias estonias participaron en la intervención, incluidas autoridades de la Junta de Policía y Guardia de Fronteras, la Administración de Transporte, la Flota Estatal y la Junta de Impuestos y Aduanas, según reveló ERR News.

El operativo se desarrolló tanto en el mar como en el aire. En el mar, se contó con el apoyo de los buques de la Armada Raju y Admiral Cowan, además del barco práctico Ahto de la Flota Estatal. Desde el aire, un helicóptero de rescate de la Policía y Guardia de Fronteras (PPA) fue clave para asegurar el evento.

Aas destacó la necesidad de contar con al menos dos helicópteros en futuras operaciones: uno destinado a tareas de seguridad y otro para la ejecución de las labores específicas. Aunque en esta ocasión solo se dispuso de un helicóptero, subrayó que más recursos permitirían una respuesta más rápida y con mayor personal.