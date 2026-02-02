El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diálogo con periodistas este lunes, negó cualquier vínculo con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. “No tengo nada que ver con él”, aseguró el mandatario con firmeza.

Acerca del Departamento de Justicia (DOJ), Trump también hizo comentarios refiriéndose a la reciente publicación de tres millones de páginas de documentos por parte de la entidad. “Es como si esto fuera todo lo que se supone que deberían estar haciendo. Y, francamente, creo que ellos deberían simplemente decir que tenemos otras cosas que hacer”, añadió.

Nuevos documentos del caso Epstein salieron a la luz

Durante una conferencia de prensa, el vicefiscal general Todd Blanche sostuvo que la revisión de los nuevos registros desclasificados sobre Epstein se realizó de manera autónoma y sin interferencias de la Casa Blanca. "No hubo indicaciones sobre cómo hacer la revisión, qué buscar ni qué debía censurarse", aseveró.

Trump, por su parte, intentó el mes pasado frenar la publicación, pero finalmente aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein ante la presión bipartidista del Congreso. La norma establecía que todos los documentos en poder del DOJ debían hacerse públicos antes del 19 de diciembre de 2025.

Nuevos archivos sobre Epstein revelan nexos con Trump

El mandatario estadounidense figura de forma destacada en los documentos publicados por el Departamento de Justicia. Entre las nuevas filtraciones se encuentran varias denuncias por presunto abuso sexual de menores, incluida la acusación de una mujer que afirma haber sido víctima del presidente a los 13 años.

Hasta ahora, Trump no ha sido formalmente acusado de ningún delito. Las autoridades de Estados Unidos han aclarado que muchas de estas acusaciones no han sido verificadas y que algunas provienen de fuentes anónimas o de segunda mano. "Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", finalizó el DOJ.

Las figuras clave que aparecen en los archivos

Tras seis semanas de retraso, se dio a conocer un material inédito que contiene alrededor de 180.000 imágenes, 2.000 videos, informes carcelarios y reportes sobre la investigación de Ghislaine Maxwell, condenada por colaborar con Epstein en el tráfico de menores.

Los archivos reúnen intercambios de correos electrónicos entre Epstein y figuras públicas de alto perfil como Steve Tisch (vicepresidente ejecutivo de los New York Giants), Howard Lutnick (Secretario de Comercio de Estados Unidos), Andrew Mountbatten-Windsor (antes conocido como el príncipe Andrés), Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking o Steve Bannon (ex estratega jefe de la Casa Blanca), entre otros políticos, empresarios y celebridades.

Cabe recordar que la ley aprobada por el Congreso el año pasado obligaba a la Casa Blanca a hacer pública toda la información relacionada con Epstein que tuviera en su poder. Además, los legisladores exigieron que el Departamento de Justicia publicara un informe detallando las razones por las que se había ocultado cierta información. El fiscal general adjunto comentó que todo se haría en su momento.