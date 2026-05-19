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La OMS alerta por el rápido avance del ébola en Congo: brote deja 131 muertos y más de 500 casos sospechosos

La cepa Bundibugyo, responsable del brote, no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados. La aparición de contagios en zonas urbanas y entre personal sanitario agrava la presión sobre los sistemas de salud.

La epidemia del ébola en la República Democrática del Congo se expande con rapidez, generando preocupación en la comunidad internacional sobre su control y manejo
La epidemia del ébola en la República Democrática del Congo se expande con rapidez, generando preocupación en la comunidad internacional sobre su control y manejo | AFP
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El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el martes estar "profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad" del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. Según el ministro de Sanidad congoleño, Samuel-Roger Kamba, el balance acumulado asciende a 131 muertes y más de 500 casos sospechosos, un salto significativo frente a los 88 decesos y 336 incidencias que los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaban apenas el día anterior. Hasta el martes, las pruebas de laboratorio confirmaron 30 casos en la provincia de Ituri y dos más en Kampala, capital ugandesa.

Tedros subrayó que esta es la primera vez que un director general de la OMS declara una emergencia de salud pública de importancia internacional sin convocar previamente a un comité. "No tomé esta decisión a la ligera", afirmó ante la organización reunida en Ginebra. El organismo advirtió que la alta tasa de positividad en las muestras iniciales sugiere que la oleada podría ser "potencialmente mucho mayor" de lo que reflejan los datos actuales.

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Congo y Uganda enfrentan contagios sin vacunas aprobadas

El causante de la epidemia es el virus Bundibugyo, una cepa del ébola, la cual no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados. Médicos Sin Fronteras señaló que se trata de solo el tercer brote conocido con esa variante, tras los episodios en Uganda entre 2007 y 2008 y en Congo en 2012. Es también el decimoséptimo estallido en el país desde 1976. Un residente congoleño, Jean-Faustin Baraka, dijo a CNN que el episodio actual "parece incluso más letal" que los anteriores e instó a las organizaciones sanitarias a "encontrar los medios más eficaces con el fin de resolver rápidamente el problema".

La muerte de trabajadores de salud y la aparición de casos en zonas urbanas como Goma, en el este del Congo, añaden presión al sistema sanitario. El presidente Félix Tshisekedi pidió a la población mantener la calma y respetar las medidas de contención.

EE. UU. activa el Título 42 y restringe viajes

El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos activaron el Título 42, la ley de salud pública que restringe el ingreso al país durante brotes de patologías contagiosas, por un período inicial de 30 días. La medida prohíbe la entrada a extranjeros que hayan estado en Congo, Uganda o Sudán del Sur en las últimas tres semanas, tras confirmarse un caso positivo en un ciudadano estadounidense en territorio congoleño. Los CDC evaluaron el riesgo inmediato para el público como "bajo", pero advirtieron que seguirán la evolución del brote.

La decisión generó críticas. El África CDC y su director, Jean Kaseya, rechazaron las "prohibiciones de viaje generalizadas" como herramienta principal de salud pública. "La seguridad sanitaria mundial no puede tener éxito si se penaliza a los países por su transparencia durante los brotes", escribió en redes sociales. Ruanda y otras naciones vecinas optaron por reforzar los controles fronterizos. La Unión Europea, por su parte, anunció reservas de equipos de protección individual listas para desplegarse y el envío de kits de detección.

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Desplazamientos y conflicto agravan la emergencia

Ituri concentra el epicentro de la enfermedad, pero sus condiciones la convierten en uno de los escenarios más complicados para contener una epidemia. La provincia atrae a miles de trabajadores migrantes por sus minas de oro y alberga a una gran población desplazada por el conflicto armado. Tedros advirtió que más de 100.000 personas fueron trasladadas solo en los últimos meses, y que ese "movimiento significativo de la población" multiplica el riesgo de propagación.

"Años de guerra, desplazamientos masivos y recortes en la ayuda han agravado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes", argumentó el jefe nacional de Oxfam, Manenji Mangudu, sobre las causas estructurales del problema. Asimismo, añadió que estas mismas reducciones "dejaron a la República Democrática del Congo prácticamente ciega ante el ébola, debilitando los sistemas de vigilancia que deberían haber detectado este brote semanas antes".

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