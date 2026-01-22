Estados Unidos NO ha impuesto el dólar como moneda oficial en Venezuela: información difundida en redes carece de fuentes

LO FALSO:

Estados Unidos ha impuesto el dólar como moneda oficial en Venezuela. Su uso entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026.

LO VERDADERO:

Estados Unidos NO ha impuesto el dólar como moneda oficial en Venezuela. No existen comunicados oficiales de Donald Trump, de la Casa Blanca o de otras entidades gubernamentales que avalen la información.

Ninguna cadena de medios internacionales ha propagado la noticia o se ha pronunciado al respecto.

En las redes sociales Facebook, Instagram y Threads circula información que asegura que Estados Unidos anunció que el dólar sustituirá al bolívar como moneda oficial en Venezuela, medida atribuida a la Casa Blanca, al presidente Donald Trump y al Departamento del Tesoro del país norteamericano. Sin embargo, el contenido es falso, ya que no existen comunicados oficiales, conferencias ni cobertura de medios internacionales que respalden esta información.

Detalles del contenido viralizado

En redes sociales se han difundido diversas publicaciones, imágenes y videos que aseguran que el Gobierno de Estados Unidos habría anunciado un nuevo plan económico para Venezuela, en el que el dólar estadounidense sustituiría al bolívar a partir del 1 de febrero de 2026.

Aparentemente se menciona que la decisión fue anunciada tanto por la Casa Blanca como por el presidente Donald Trump a través de un discurso transmitido por cadenas internacionales, y también que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos coordinará con bancos e instituciones financieras para adaptarse al cambio de moneda. No obstante, la información carece de fundamentos.

El contenido se ha viralizado a tal punto de sobrepasar las 103 mil reacciones en Facebook, 29 mil “me gusta” en Instagram y 1,5 mil “me gusta” en Threads.

Publicación viralizada en Facebook. | Foto: Facebook

Publicación viralizada en Instagram. | Foto: Instagram

Publicación viralizada en Threads. | Foto: Threads

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

No existen comunicados oficiales de Donald Trump, de la Casa Blanca, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni del Banco Central de Venezuela que anuncien la eliminación del bolívar o la imposición del dólar como moneda oficial en el país.

Además, tras una revisión de la información presentada por medios de comunicación internacionales como la BBC, The New York Times o CNN, no se encontraron registros de anuncios oficiales de este tipo.

La publicación más alineada a los términos de búsqueda ha sido difundida por CNN Venezuela el 8 de enero de 2026 y únicamente aborda la aceleración de la devaluación del bolívar frente al dólar en el contexto de la captura de Nicolás Maduro, situación que, acorde a expertos citados en la nota, afecta al poder adquisitivo de las familias e incrementa las brechas sociales. No se menciona que la moneda estadounidense fuera a reemplazar a la venezolana.

Nota de CNN Venezuela relacionada a la devaluación del bolívar en el contexto de la captura de Nicolás Maduro. | Foto: CNN Venezuela

Conclusión

En plataformas como Facebook, Instagram y Threads está circulando que el dólar sustituirá al bolívar como moneda oficial en Venezuela, aparentemente según la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, no existen comunicados oficiales, conferencias ni cobertura de prensa internacional que avale esta información. Por ello, el contenido viralizado es falso.

