De olímpico a fugitivo: exdeportista arrestado por narcotráfico tras ser buscado por el FBI

La captura de Ryan Wedding se logró gracias a la colaboración entre el FBI y las autoridades mexicanas, destacando la cooperación del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch.

Ryan Wedding fue detenido en México tras ser acusado por liderar presuntamente una organización criminal dedicada al narcotráfico.
Ryan Wedding fue detenido en México tras ser acusado por liderar presuntamente una organización criminal dedicada al narcotráfico. | Foto: composición LR/Yahoo/BBC

Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense, fue arrestado por el FBI después de haber permanecido prófugo y fuera del radar de las autoridades durante más de una década. La captura del ex-snowboarder se efectuó en México, donde presuntamente trabajaba para el Cártel de Sinaloa, coordinando rutas complejas de tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

Ryan Wedding fue arrestado en México el 22 de enero. Foto: X - FBI

¿Cómo se logró su captura en México?

El 22 de enero de 2025, el director del FBI, Kash Patel, anunció la captura de Wedding gracias a la colaboración de las autoridades mexicanas, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch: "Esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México", señaló Patel.

Ryan Wedding, uno de los diez criminales más buscados por la FBI

Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su captura. Era requerido por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y a delitos de homicidio, en el marco de una operación transnacional que se extendía por Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

Durante la intervención, las autoridades confiscaron armamento, vehículos de alta gama, obras de arte y diversos bienes presuntamente relacionados con las actividades ilícitas de Wedding. El FBI lo calificó como un “Escobar de la era moderna” y advirtió que las investigaciones continúan, ya que aún se busca identificar y capturar a otros integrantes de su organización criminal. Mientras tanto, el acusado deberá presentarse ante un tribunal federal el próximo 26 de enero.

¿Qué antecedentes judiciales ha tenido exdeportista olímpico?

Uno de los antecedentes judiciales más sonados del exdeportista olímpico ocurrió en 2008, cuando fue arrestado en San Diego junto a dos cómplices por conspiración para distribuir cocaína. En esa ocasión, los agentes del FBI encontraron 100.000 dólares en efectivo en su habitación de hotel. Mientras sus coacusados se declararon culpables, Wedding decidió ir a juicio y fue condenado en 2009, cumpliendo cuatro años de prisión.

No obstante, Wedding salió en libertad en 2011, ya que los fiscales federales, en esa ocasión, sostuvieron que el imputado había expandido su organización y generado más de mil millones de dólares al año en ganancias ilícitas, según declaraciones de la secretaria de Justicia Pam Bondi.

