¿Cuál es la cueva más grande del mundo capaz de albergar 15 Pirámides de Giza y permitir el paso de un crucero por su río subterráneo?

La cueva Hang Son Doong, ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Kẻ Bàng en Vietnam, ostenta el título de ser la cueva más grande del mundo. Con dimensiones colosales, esta maravilla natural tiene un volumen y tamaño que superan por mucho a cualquier otra caverna conocida. Su longitud, que se extiende por más de 9 kilómetros, y su altitud, que en algunos pasajes alcanza los 150 metros de altura, la convierten en un verdadero gigante del mundo subterráneo.

A lo largo de los años, esta formación rocosa ha capturado la atención de científicos, turistas y aventureros por igual, debido no solo a su tamaño, sino también a su ecosistema único y sus características geológicas excepcionales. Su río subterráneo, que fluye a lo largo de su interior, es tan grande que podría albergar un crucero, mientras que sus amplios pasajes podrían incluso permitir el paso de un avión Boeing 747.

La sorprendente magnitud de la cueva Hang Son Doong

Es tan vasta que, en su interior, cabrían hasta 15 Pirámides de Giza. Su tamaño además de desafiar la imaginación también pone en perspectiva las maravillas naturales que existen en nuestro planeta. Con una longitud que supera los 9 kilómetros, la cueva tiene una altura en algunos pasajes de hasta 150 metros, lo que la convierte en un espacio tan grande que podría albergar un Boeing 747 volando a través de sus pasajes más amplios. Además, su amplitud no se limita solo a su longitud, sino también a su ancho, que llega a alcanzar los 200 metros en sus zonas más anchas.

Lo que hace aún más fascinante a esta gruta es que se trata de una de las cuevas más jóvenes del mundo, con una edad estimada de solo 2 a 5 millones de años. Esta cueva fue esculpida por las aguas que fluyen a través de ella, creando un paisaje único y espectacular. En su interior, se pueden encontrar formaciones rocosas imponentes, como estalagmitas, que alcanzan alturas de hasta 70 metros, una de las más grandes del mundo.

El río subterráneo: una vía navegable dentro de la cueva

Este río tiene un caudal tan impresionante que podría permitir la navegación de un crucero en sus aguas. Su flujo contribuye a la formación del ecosistema único dentro de la cueva, creando un microclima propio que alberga especies de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Este ecosistema cerrado ha evolucionado durante millones de años, lo que lo convierte en un área de gran interés científico.

El río subterráneo es, sin duda, uno de los elementos más fascinantes de la cueva, ya que además de proporcionar agua, también dota de una fuente de nutrientes para el ecosistema que habita en su interior. Sin embargo, a pesar de su belleza, el río también representa un reto para la exploración, porque las corrientes pueden ser impredecibles y peligrosas en ciertos tramos de la cueva. A pesar de estos riesgos, su presencia agrega una capa adicional de misticismo y aventura a este coloso natural.