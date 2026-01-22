Brasil, reconocido como el líder en América Latina gracias a su sólida economía y su poderío militar, ha reforzado su posición en el ámbito aeroespacial de la región a través de Embraer. La empresa ha entregado recientemente las primeras unidades del avión de combate Super Tucano A-29N a Portugal, lo que marca su primera exportación de esta versión adaptada a los estándares de la OTAN hacia un país europeo.

La empresa Embraer firmó un contrato con el Ministerio de Defensa de Portugal para suministrar 12 aviones A-29N Super Tucano, con un valor de 200 millones de euros (aproximadamente 210 millones de dólares). El acuerdo también incluye un simulador de vuelo, soporte logístico y todos los servicios necesarios para mantener las aeronaves durante su vida útil.

TE RECOMENDAMOS UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

Brasil exportó sus aviones de combate a Portugal

Las primeras cinco unidades del Super Tucano A-29N fueron entregadas el 17 de diciembre de 2025 en las instalaciones de OGMA en Alverca, justo un año y un día después de la firma del contrato en diciembre de 2024. Los aviones están equipados con tecnología avanzada, sistemas de comunicación adaptados a los estándares de la OTAN, y tienen capacidades que van más allá del entrenamiento avanzado, como el ataque ligero, el apoyo aéreo cercano (CAS) y funciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Durante la ceremonia de entrega, se firmó una Carta de Intención para explorar la posibilidad de establecer una nueva línea de ensamblaje final en Portugal. Esta línea estaría enfocada en satisfacer las necesidades de otros países europeos a través de acuerdos entre gobiernos. Esta iniciativa refuerza tanto la industria de defensa portuguesa como la cooperación bilateral, que ya había comenzado con la adquisición por parte de Lisboa del avión carguero KC-390 en 2019.

PUEDES VER: Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

Así son los poderosos aviones de combate de Brasil

El Embraer EMB 314 Super Tucano, conocido como A-29 en Estados Unidos, es un avión turbohélice monomotor diseñado para misiones de combate de bajo costo en escenarios de baja amenaza, tales como contrainsurgencia y apoyo aéreo cercano. Su principal objetivo es el ataque a tierra, y está preparado para operar en pistas de aterrizaje poco preparadas.

Este avión tiene una tripulación de dos personas, un techo de servicio de 35.000 pies (10.668 metros), una carga eterna máxima de 3.420 libras (1.550 kg), y una autonomía de 2,6 horas con combustible interno, que puede extenderse hasta 7,1 horas con tanques externos. Su velocidad máxima es de 590 km/h, mientras que puede mantener un crucero a 520 km/h. Dispone de siete puntos de anclaje para armamento y puede cargar misiles aire-tierra, cohetes, bombas guiadas, pods de designación láser y ametralladoras de 12,7 mm.

Brasil refuerza su rol como exportador de tecnología militar

Brasil es el país que opera la mayor flota de Super Tucanos, con alrededor de 70 aviones distribuidos en cuatro escuadrones de su Fuerza Aérea. Otros países que utilizan estos aparatos incluyen Colombia (con 25 unidades), Ecuador (24), Chile (12 en pedido), República Dominicana (8) y Estados Unidos (a través de Sierra Nevada Corporation).

Con más de 260 unidades ordenadas a nivel mundial, el Super Tucano demuestra su gran versatilidad. Ahora, con la versión A-29N, Embraer busca expandirse en Europa, siendo Portugal el primer cliente de este modelo. Este logro consolida a Brasil como un exportador clave de tecnología militar avanzada y accesible.