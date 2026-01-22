HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

Rospigliosi, el caso Cayara y Enrique Valderrama en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mundo

El país de América Latina que fortalece su imagen militar y exportó sus propios aviones de combate a Europa

Un país latinoamericano se consolida como líder en el sector aeroespacial tras la entrega de los primeros aviones Super Tucano A-29N a un importante país europeo.

Un país de América Latina exportó sus propios aviones de combate a Europa.
Un país de América Latina exportó sus propios aviones de combate a Europa. | Composición LR

Brasil, reconocido como el líder en América Latina gracias a su sólida economía y su poderío militar, ha reforzado su posición en el ámbito aeroespacial de la región a través de Embraer. La empresa ha entregado recientemente las primeras unidades del avión de combate Super Tucano A-29N a Portugal, lo que marca su primera exportación de esta versión adaptada a los estándares de la OTAN hacia un país europeo.

La empresa Embraer firmó un contrato con el Ministerio de Defensa de Portugal para suministrar 12 aviones A-29N Super Tucano, con un valor de 200 millones de euros (aproximadamente 210 millones de dólares). El acuerdo también incluye un simulador de vuelo, soporte logístico y todos los servicios necesarios para mantener las aeronaves durante su vida útil.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

lr.pe

Brasil exportó sus aviones de combate a Portugal

Las primeras cinco unidades del Super Tucano A-29N fueron entregadas el 17 de diciembre de 2025 en las instalaciones de OGMA en Alverca, justo un año y un día después de la firma del contrato en diciembre de 2024. Los aviones están equipados con tecnología avanzada, sistemas de comunicación adaptados a los estándares de la OTAN, y tienen capacidades que van más allá del entrenamiento avanzado, como el ataque ligero, el apoyo aéreo cercano (CAS) y funciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Durante la ceremonia de entrega, se firmó una Carta de Intención para explorar la posibilidad de establecer una nueva línea de ensamblaje final en Portugal. Esta línea estaría enfocada en satisfacer las necesidades de otros países europeos a través de acuerdos entre gobiernos. Esta iniciativa refuerza tanto la industria de defensa portuguesa como la cooperación bilateral, que ya había comenzado con la adquisición por parte de Lisboa del avión carguero KC-390 en 2019.

PUEDES VER: Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

lr.pe

Así son los poderosos aviones de combate de Brasil

El Embraer EMB 314 Super Tucano, conocido como A-29 en Estados Unidos, es un avión turbohélice monomotor diseñado para misiones de combate de bajo costo en escenarios de baja amenaza, tales como contrainsurgencia y apoyo aéreo cercano. Su principal objetivo es el ataque a tierra, y está preparado para operar en pistas de aterrizaje poco preparadas.

Este avión tiene una tripulación de dos personas, un techo de servicio de 35.000 pies (10.668 metros), una carga eterna máxima de 3.420 libras (1.550 kg), y una autonomía de 2,6 horas con combustible interno, que puede extenderse hasta 7,1 horas con tanques externos. Su velocidad máxima es de 590 km/h, mientras que puede mantener un crucero a 520 km/h. Dispone de siete puntos de anclaje para armamento y puede cargar misiles aire-tierra, cohetes, bombas guiadas, pods de designación láser y ametralladoras de 12,7 mm.

PUEDES VER: ¿Cuál es el país de América Latina que supera a Brasil y Perú con una de las mayores reservas de oro en el mundo?

lr.pe

Brasil refuerza su rol como exportador de tecnología militar

Brasil es el país que opera la mayor flota de Super Tucanos, con alrededor de 70 aviones distribuidos en cuatro escuadrones de su Fuerza Aérea. Otros países que utilizan estos aparatos incluyen Colombia (con 25 unidades), Ecuador (24), Chile (12 en pedido), República Dominicana (8) y Estados Unidos (a través de Sierra Nevada Corporation).

Con más de 260 unidades ordenadas a nivel mundial, el Super Tucano demuestra su gran versatilidad. Ahora, con la versión A-29N, Embraer busca expandirse en Europa, siendo Portugal el primer cliente de este modelo. Este logro consolida a Brasil como un exportador clave de tecnología militar avanzada y accesible.

Notas relacionadas
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS
¿Por qué China y Chile explorarán las profundidades del Océano Pacífico en 2026?

¿Por qué China y Chile explorarán las profundidades del Océano Pacífico en 2026?

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Mundo

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros provenientes de 3 empresas estatales de Venezuela en Bulgaria

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025