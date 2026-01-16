A pesar de su naturaleza literaria y no siempre literal, la veracidad histórica de estas sagas sobre América y Groenlandia fue respaldada por importantes hallazgos arqueológicos. | Ilustración con IA/ChatGPT

'La saga de los groenlandeses' y 'La saga de Erik el Rojo' constituyen los registros escritos más detallados sobre las expediciones vikingas a América desde Groenlandia, casi quinientos años antes que Cristóbal Colón. Aunque fueron redactados siglos después de los hechos, estos textos narran con coherencia la exploración de tierras occidentales y la búsqueda de recursos en nuevos territorios, ofreciendo una visión única sobre la audacia de los navegantes islandeses medievales.

A pesar de su naturaleza literaria y no siempre literal, la veracidad histórica de estas sagas fue respaldada por importantes hallazgos arqueológicos, como el asentamiento de L’Anse aux Meadows en Canadá, versión confirmada por National Geographic. Esta convergencia entre los relatos escritos y la evidencia material confirma que los nórdicos establecieron una presencia real en América del Norte alrededor del año 1000 d.C., consolidando su papel como los primeros europeos en cruzar el Atlántico.

¿Qué revelan las sagas sobre la salida de Groenlandia a América?

Tras ser exiliado de Islandia alrededor del año 985 d.C., Erik el Rojo descubrió y colonizó Groenlandia. Con el objetivo de atraer a otros colonos para establecer asentamientos permanentes, bautizó estratégicamente a la isla como "Tierra Verde", convirtiéndola en el principal enclave vikingo en el Atlántico Norte.

Una vez establecida la colonia, el interés de los pobladores se desplazó hacia el horizonte occidental. Según las sagas, Leif Eriksson, hijo de Erik, se sintió motivado por antiguos relatos sobre tierras desconocidas y organizó una expedición desde Groenlandia para navegar por mares inexplorados hasta hallar nuevas costas.

Estos viajes no fueron esfuerzos aislados, sino una serie de exploraciones protagonizadas por figuras como Thorvald, Thorfinn Karlsefni y Bjarni Herjólfsson. Ya fuera por accidentes de navegación o expediciones planificadas, diversos grupos partieron de Groenlandia con distintas tripulaciones para expandir el conocimiento nórdico sobre el continente americano.

Así fue la llegada de los vikingos a América, según las sagas

Los relatos nórdicos narran el descubrimiento fortuito de Vinland, una tierra rica en recursos situada al oeste de Groenlandia. El primer avistamiento se atribuye a Bjarni Herjólfsson, quien, tras perder el rumbo debido a las malas condiciones climáticas, divisó costas desconocidas, pero decidió no desembarcar, limitándose a informar sobre la existencia de este nuevo territorio.

Inspirado por estas noticias, Leif Eriksson adquirió la embarcación de Bjarni y encabezó la primera expedición formal a América del Norte. Durante su viaje, identificó y nombró diversas regiones según sus características geográficas: Helluland (tierra de piedras planas), Markland (tierra de bosques) y finalmente Vinland, donde encontró un clima templado y abundantes uvas silvestres.

En estas nuevas tierras, los vikingos establecieron campamentos estacionales para la exploración y la recolección de madera. Las crónicas detallan sus encuentros con los pobladores nativos, a quienes llamaron Skrælings, y ofrecen descripciones precisas del entorno que han permitido a los investigadores modernos vincular estos relatos con sitios arqueológicos reales en la zona de Terranova.

¿Por qué se fueron de América y qué pasó con Erik el Rojo?

Las sagas nórdicas coinciden en que, a pesar de haber explorado Vinland (América), los vikingos no lograron establecer asentamientos permanentes. Aunque existen ligeras diferencias entre la Saga de Erik el Rojo y la Saga de los groenlandeses, ambas señalan que la hostilidad de los pueblos indígenas y las dificultades logísticas para mantener suministros desde Groenlandia obligaron a los exploradores a abandonar las expediciones tras pocos inviernos.

En cuanto a las figuras clave, Erik el Rojo es reconocido principalmente como el fundador de la colonia en Groenlandia, pero no participó directamente en los viajes a Vinland. Según los relatos, su papel se centró en la organización de los asentamientos originales, y su muerte ocurrió poco después de que su hijo, Leif Erikson, regresara de sus famosas exploraciones hacia el oeste.

Las crónicas subrayan que estos viajes no tuvieron el impacto duradero ni la continuidad que alcanzaría la llegada de Colón siglos más tarde. Debido al aislamiento geográfico y la falta de apoyo desde Europa, tanto los intentos de colonizar América como los asentamientos en Groenlandia terminaron siendo abandonados con el paso del tiempo, quedando relegados a la tradición oral y escrita.