Un poeta maldito: Raúl Gómez Jattin

El colombiano Raúl Gómez Jattin (1945-1997) fue un poeta genial. Lamentablemente, su obra, breve y poderosa (ocho poemarios publicados en vida y dos póstumos), no es muy conocida fuera de su país.

Gómez Jattin nació en 1945, en Cereté, un pueblito de Córdoba (en la región Caribe). De niño y adolescente hizo gala natural de una inteligencia superior y de mucho talento cuando se trataba de forjar asociaciones con las palabras. Sin embargo, guardaba dentro de sí un mundo interior atormentado, el cual se desbordó cuando, siendo muy joven, decidió irse a estudiar a Bogotá.

Fue en esta ciudad en donde empezó a construir, imaginamos que involuntariamente, su leyenda en vida. Medía casi dos metros de altura, era fornido y, según las chicas, muy atractivo. Era visto como un rarísimo genio marginal, seducía a cuanto hombre le daba la gana, se drogaba a más no poder, era el alma de los recitales de poesía (todos quedaban hechizados cuando leía) y festivales de teatro. Raúl Gómez Jattin tenía severas crisis de salud mental. Sufrió de esquizofrenia, principalmente.

Luego de varios años en Bogotá, en donde, se deduce, hizo de todo, regresó a Cereté. Su primer libro de poemas lo publicó en 1980. Raúl Gómez Jattin tenía 35 años. De alguna manera, era un poeta tardío, pero la espera valió la pena, ya que los textos que daban forma a Poemas exhibían no solo madurez, sino igualmente una perspectiva de la existencia sin importar la oscuridad emocional desde donde fueron escritos. Esta perspectiva de la existencia no era otra que el voltaje erótico, muy característico de su poesía, y también de su vida.

Poemas no pasó desapercibido. Para ese entonces, Raúl Gómez Jattin ya era conocido en el circuito poético colombiano. Durante muchos años había sido considerado un poeta sin obra y con Poemas ratificó lo que muchos decían de él como escritor: que era un poeta extraordinario, dueño de una peculiar intensidad expresiva.

Debido a sus crisis de salud mental (que hacían de él, a saber, un hombre violento), a nuestro poeta le resultaba insuficiente el talento para ser reconocido. Se le leía, se le valoraba, pero hasta ahí nomás.

A inicios de 1995, nuestro poeta estuvo en La Habana. Allí fue sometido a curas de sueño, se le alimentó bien y, entre otras cosas, se le colocó una nueva dentadura. El objetivo no era otro que la desintoxicación. Estuvo varios meses en la isla, disfrutando de las lluvias con calor. Pero ni bien regresó a Colombia, lo primero que hizo fue vender su dentadura. Y volvió a lo de siempre: parques, callejones, drogas, hombres, alcohol.

Al igual que Martín Adán, Gómez Jattin del mismo modo pasó largas temporadas en manicomios. Parte de su poesía fue escrita en sanatorios mentales.

En Cartagena, en 1997, murió arrollado por un bus. Las circunstancias aún no están del todo claras, lo que acrecienta las dudas sobre si fue accidente o suicidio.

Hasta el momento de su muerte, sus libros circulaban en ediciones reducidas. Sin embargo, el tiempo ha permitido que parte de su obra se publique en editoriales como Norma y Pre-Textos, que garantizan lo que debe importar por sobre todas las cosas: que su poesía no se pierda. A la fecha, Raúl Gómez Jattin es uno de los mayores poetas colombianos del siglo XX y un referente ineludible de la poesía hispanoamericana de ese periodo.

Algunos libros de Raúl Gómez Jattin se pueden conseguir en las plataformas, pero sugiero que antes busquen su poesía en portales de poesía. Lo que sí es necesario es una publicación que reúna toda su obra poética. Un golazo cantado.

…

Datos

Algunos libros de poesía de Raúl Gómez Jattin. Tríptico cereteano (1988), Retratos (1992) y Esplendor de la mariposa (1993).

Familia. Hijo de padre colombiano y madre libanesa.