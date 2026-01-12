HOYSuscripcion LR Focus

Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
La potencia mundial que sorprende con su proyecto futurista: construir una “ciudad” invernal en una montaña desértica

Este ambicioso proyecto, valorizado en más de 500 mil millones de dólares, se enfrenta a retos climáticos, geológicos y temporales, que podrían convertirlo en un costoso fracaso si no se ejecuta eficazmente.

Una potencia mundial viene construyendo una “ciudad” invernal en una montaña desértica.
Una potencia mundial viene construyendo una "ciudad" invernal en una montaña desértica. | Difusión

Arabia Saudita está explorando una idea de ingeniería innovadora al convetrtir Trojena en una “ciudad” invernal, ubicada en medio de una montaña desértica. Con promesas de nieve artificial, lagos y estaciones alpinas, el proyecto pretende desafiar las características de una de las zonas más áridas del planeta. Si tiene éxito, cambiará la forma en que pensamos sobre el diseño de ciudades en lugares extremos.

Sin embargo, si no llega a buen puerto, Trojena podría ser recordada como uno de los fracasos más costosos de la ingeniería, ya que enfrenta desafíos simultáneos en tres frentes: el clima, la geología y el tiempo, con miles de millones de factores en juego. Este ambicioso proyecto se enmarca dentro de NEOM, la ciudad futurista de Arabia Saudita.

PUEDES VER: EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

Un proyecto futurista llamado Trojena

Trojena es un desarrollo de montaña dentro del proyecto NEOM, que forma parte de un plan de transformación nacional valorado en más de 500 mil millones de dólares. Esta área, que abarca unos 60 kilómetros cuadrados, está ubicada en terrenos irregulares.

Algunas partes de Trojena se elevan a más de 2600 metros sobre el nivel del mar, lo que permite que las temperaturas invernales desciendan por debajo del punto de congelación, aunque solo de manera temporal durante el año. Cabe aclarar que no se está construyendo en un desierto plano, sino que se excava en la cordillera de Sarawat, un sistema montañoso formado a lo largo de millones de años por procesos tectónicos, fallas geológicas y erosión.

PUEDES VER: Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Trojena se alista para recibir los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029

En febrero de 2025, Arabia Saudita asumió oficialmente la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, convirtiéndose en el primer país del Medio Oriente en acoger este evento. Esta decisión no solo amplía el alcance de los Juegos más allá de Asia Oriental y Central, sino que también ha generado una conversación mundial sobre cómo Arabia Saudita llevará a cabo una competencia de deportes de invierno en el centro de una zona tropical.

A pesar de que la mayoría del país disfruta de un clima desértico tropical, con veranos extremadamente calurosos que superan los 50 °C, la región elegida para los Juegos, Trojena, presenta características únicas. Situada en el noroeste del reino, esta área tiene inviernos con temperaturas de hasta -5 °C.

Asimismo, cuenta con un período de nevadas naturales que puede durar hasta tres meses, lo que ofrece condiciones ideales para deportes de invierno como el esquí. "En Arabia Saudita, el terreno y el clima varían drásticamente, y hace tan solo unos días nevó en las regiones del norte", declaró Ahmed bin Duwaihi, jefe de la delegación saudí.

PUEDES VER: Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Nieve artificial en una montaña desértica

Aunque Trojena se encuentra a gran altitud, la nieve natural no cae de manera constante. Para cumplir con los estándares internacionales de los deportes de invierno, será necesario generar nieve artificial. La producción de nieve en grandes cantidades requiere enormes cantidades de agua por hectárea de pendiente cada temporada, junto con temperaturas constantemente bajo cero.

Las bombas de alta presión impulsan el agua a través de cañones de nieve, mientras que sistemas de enfriamiento aseguran que los cristales se formen antes de tocar el suelo. Esto genera una alta demanda de electricidad, similar a la de una pequeña ciudad, y todo esto ocurre en una región con escasez de ríos, aguas subterráneas limitadas y pocas precipitaciones anuales.

Además, el agua que se utilizará en Trojena debe ser desalinizada, bombeada hacia el interior del país y elevada miles de metros hasta la cima de la montaña. También se necesita almacenar esta agua. Con la altitud, la evaporación es mayor, las rocas fracturadas pueden causar filtraciones, y los ciclos de congelación y descongelación pueden dañar las tuberías y los sistemas de almacenamiento.

Por otro lado, Arabia Saudita asegura que Trojena funcionará con energía 100% renovable, proveniente de fuentes como la solar, eólica e hidrógeno verde. En teoría, la generación de energía no es el mayor reto, sino mantener un suministro constante durante los picos de demanda, especialmente cuando la producción solar disminuye y la demanda aumenta.

