Griselda Siciliani: "Espero que haya muchos proyectos encabezados por una mujer"

Vicky va a cumplir cuarenta años. Es una decoradora exitosa que quiso ser arquitecta. Tiene un departamento, un auto y “ha logrado todo sola” en Buenos Aires. Tiene una relación estable, pero cree que la vida es “competir”. Mientras sus amigas más cercanas les ponen fechas a sus bodas, ella se cansa de esperar a su eterno novio porque había soñado con tener “la familia ideal”. Así inicia Envidiosa, una comedia que terminó siendo una de las series más vistas de Netflix a fines de 2024 y le dio una fama inesperada fuera de Argentina para Griselda Siciliani. “Creo que es un conjunto de cosas, algo mágico que pasó y mi personaje fue recibido con tanto cariño”, dice la actriz y se pregunta en qué radicó el éxito. “Si lo supiera, te juro que lo diría a todos para que lo pongamos en todas las series”.

Vicky es una Susanita del siglo XXI. Podría ser insoportable, pero va a terapia y tiene una hermana que nos recuerda, por sus reflexiones, a Mafalda. El personaje que construye Siciliani enfrenta el abandono de su padre y tiene una madre independiente, pero ha entendido mal el feminismo y quiere ser “la gran mujer detrás de un gran hombre”. El reto de la protagonista ha sido hacer reír y humanizar a un personaje que reniega de su suerte.

“En la serie se cuenta esta cuestión de que a cierta edad tienes que ser madre, por ejemplo. Es un mandato que sigue muy vigente y que ya no debería estar, ¿no?”, responde la actriz a La República en la alfombra roja de los Premios Platino en Madrid. “Que cada una elija lo que quiera para su vida y para su cuerpo y para...Si quieres tener hijos o no, debería no ser una presión para ninguna mujer”.

En la vida real, Siciliani es madre de una niña de 12 años. Apoya la lucha feminista y no tiene problemas con decir en la televisión de su país que, a pesar de tener una relación estable, no quiere casarse y que es “anti-convivencia”. Con una carrera de veinte años en el teatro y la televisión argentina, logró nominaciones con las películas El último Elvis (2021) y Sentimental (2020). Antes de ingresar al teatro, Siciliani se formó como bailarina de danza contemporánea. Ahora está inmersa en las grabaciones de la tercera temporada de Envidiosa, pero la veremos como Zulema Yoma en la serie Menem, la producción de Prime Video sobre el expresidente argentino.

Por el momento, la nueva temporada de la serie de Netflix tiene el reto de no repetirse y de no caer en los clichés de los que se ríe en la primera temporada. “Envidiosa es una señal de eso (de la necesidad de proyectos femeninos) y espero que haya muchos proyectos así, encabezados por una mujer y que escriba una mujer también”, nos comenta Siciliani, para quien la historia tiene los elementos para convertirse en un largometraje.

“La protagonista no es una heroína”

En tiempos en que el movimiento feminista ha logrado cambios a favor de la igualdad y en contra del abuso, parece extraño que una serie que narre la historia de una mujer desesperada por casarse y que tenga como amenaza al “reloj biológico” sea un éxito de audiencia. La protagonista ha recibido miles de comentarios y algunos de ellos son de mujeres que le dicen que se identifican con Vicky.

La guionista Carolina Aguirre respondió sobre ello a la prensa uruguaya: “Cuando sale Envidiosa y todo el mundo dice: ‘ay, una mina que atrasa’, pero después ves la cantidad de reproducciones, que está dos meses primera, que fue tercera en todo el mundo, entonces dices: no atrasa tanto”, declara a El País. “Me parece que hay un montón de mujeres a las que les pasa esto. Lo que pasa es que querrías que ya hayamos superado esto. Yo también querría, pero me doy cuenta que estamos todavía en esto y encima se nos pide que finjamos que no nos importa”.

En esa ciudad idílica que muestra la serie, que luce su arquitectura y grandes proyectos inmobiliarios, hay una frase de realidad (“¿te quieres quedar acá a ver cómo sube el dólar?”). Algunos comentarios apuntan a que el personaje que interpreta Esteban Lamothe también es idealizado. Aguirre señala que la intención era alejarse del cliché del galán millonario. “Él tiene algo de calma para un momento en el que las mujeres estamos muy llenas de mandatos, de neurosis, de un montón de cosas en la cabeza, que tenemos una carga mental muy grande: tienes que ser linda, tienes que ser un poco sexy, ser buena madre, ser un poco profesional, pero no más profesional que él”.

Para sumarse a la conversación, se podrían citar series como Sex and the City ( y la secuela And Just Like That) o la mordaz Fleabag (Prime Video), la premiada comedia británica creada, dirigida y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. La actriz Pilar Gamboa, que interpreta a Carolina, la hermana de Vicky en Envidiosa, cree que la audiencia de la serie responde a que, a diferencia de las producciones latinas de antes, vemos a una mujer en crisis, que va a terapia y que le cuesta reconocer que creció con una idea equivocada.

Logró el puesto 8 en el ranking global de la plataforma para series de habla no inglesa

“Me gusta que la serie tenga ese nivel de popularidad, sobre todo porque la protagonista no es una heroína, no es buenísima, no es como tal vez eran las protagonistas de las telenovelas de antes: mujeres impolutas que no tienen ni un pensamiento malo”, declara a Que Ver. “Y esta mujer, el personaje de Griselda, lleno de oscuridad, de pensamientos horrorosos, de sufrimiento, de rotura. El personaje protagónico es un personaje roto y sufriente, y con todos los colores que puede tener un ser humano”.

Griselda Siciliani comenta que será Vicky “por un tiempo más”, pero que sigue sorprendida con la popularidad. “Estoy recibiendo ese tipo de comentarios todo el día. Trato de que no me avasalle tanto cariño, pero lo estoy disfrutando muchísimo”. Y nos dice que, finalmente, no es una historia que celebran los conservadores. “Lo lamento por ellos”.