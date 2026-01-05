Fotografía de Nicolás Maduro aparentemente herido tras su captura en Venezuela fue generada con IA

LO FALSO:

Fotografía de Nicolás Maduro herido tras captura de fuerzas estadounidenses.

LO VERDADERO:

Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses.

Ningún medio de comunicación confiable ha confirmado que Nicolás Maduro haya presentado lesiones durante su captura.

En el contexto de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, una imagen falsa comenzó a circular ampliamente en redes sociales, especialmente en Facebook, Instagram y Threads. Esta muestra al líder chavista encadenado y aparentemente ensangrentado en su traslado, situación que generó especulaciones sobre heridas graves. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de la misma, se determinó su falsedad, ya que fue generada con inteligencia artificial.

Imagen de Nicolás Maduro viralizada y generada con IA. | Foto: Redes sociales

La imagen real de la captura de Nicolás Maduro

La imagen original, compartida por el presidente Donald Trump en sus redes sociales, muestra a Maduro en prendas deportivas de color gris, escoltado por un agente de la DEA. Tiene las manos esposadas, gafas oscuras, audífonos y sostiene una botella de agua, sin ningún rastro visible de sangre o lesiones.

Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. | Foto: Donald Trump

La versión manipulada, en comparación, presenta al líder chavista con ropa blanca, una mancha roja prominente en el pecho —que simula ser sangre— y una notable iluminación artificial.

Cadenas norteamericanas e internacionales como CNN, The New York Times, Fox News, entre otras, no han reportado alguna herida o problema de salud para Maduro tras su detención: se le observa íntegro durante el proceso de traslado a una prisión federal de Brooklyn, en Nueva York.

Análisis de la imagen viralizada mediante herramientas de detección de inteligencia artificial

Después de realizar una búsqueda inversa de la imagen difundida en redes sociales, se logró identificar que fue realizada con inteligencia artificial. La calidad de la imagen, la iluminación del momento exacto de la captura, la diferencia con las prendas que usó cuando fue detenido, y particularmente, el estado de salud actual de Maduro, fueron clave para determinar su veracidad.

La herramienta especializada Hive Moderation le asigna un 97.1% de probabilidad de falsedad a la imagen, tras basarse en patrones de IA generativa detectados en píxeles y metadatos; mientras que para Undetectable, esta solo es real en un 12%.

Para Hive Moderation, la fotografía se encuentra 97.1% generada por IA. | Foto: Hive Moderation

Según Undetectable, imagen de Nicolás Maduro sería solo 12% real. | Foto: Undetectable

Conclusión

En síntesis, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el último 3 de enero influyó en la propagación de imágenes falsas en redes sociales. En una de ellas se le mostraba aparentemente ensangrentado, pero fue desmentida como generada por IA con un 97.1% de falsedad según Hive Moderation y un 12% de probabilidad de ser real acorde a Undetectable. La fotografía original de la captura, compartida por el presidente Trump y validada por reconocidos medios de comunicación internacionales, lo presenta íntegro y con características distintas (color de ropa, accesorios, entre otros), sin evidencia de heridas.

