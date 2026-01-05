El último fin de semana, el mundo entero quedó paralizado tras ver las imágenes de Estados Unidos bombardeando la residencia de Los Palos Grandes en Caracas (Venezuela), donde se encontraba escondido el expresidente Nicolás Maduro. El mandatario Donald Trump ordenó el ataque para capturar al líder chavista y en su conferencia de prensa adelantó que iniciaría una acción militar similar en Colombia por ser uno de los principales productores de cocaína. Asimismo, insistió en sus llamados para tomar el control del territorio danés de Groenlandia bajo el argumento de la seguridad nacional.

No obstante, tras las amenazas del presidente republicano, la diputada groenlandesa Aaja Chemnitz salió al frente para responderle y señaló que Groenlandia debe "estar preparada para todos los escenarios, ya que la situación es bastante preocupante".

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Debemos estar preparados para todos los escenarios, ya sea la rotura de un cable de comunicación o las amenazas de Trump, los groenlandeses deben prepararse", declaró a la AFP.

Según señaló el mandatario norteamericano, la isla, territorio autónomo bajo soberanía danesa, tiene barcos de Rusia y China operando cerca de sus costas, una presencia que —según su postura— supone una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al tratarse de una zona estratégica del Ártico.

"Nos ocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...). Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defendernos", agregó el presidente estadounidense a bordo del Air Force One. Ante este claro y singular mensaje, Chemnitz negó que se encuentren barcos en sus costas. "Él difunde mentiras sobre la presencia de estos barcos. Es muy preocupante", remarcó.

"Insto a Estados Unidos a poner fin a sus amenazas contra un territorio y un pueblo que han dejado claro que no están a la venta. Es completamente absurdo decir que EE. UU. debería tomar el control de Groenlandia ", continuó.

¿Por qué Donald Trump quiere anexar Groenlandia a Estados Unidos?

Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia, una inmensa isla con una superficie de unos 2.166.000 kilómetros cuadrados con 57.000 habitantes que cuenta con importantes recursos mineros, así como tierras raras que aún no se explotan del todo, lo que también despierta interés económico.

Donald Trump sostiene que anexar la isla reforzaría la seguridad y la influencia de Estados Unidos, aunque Dinamarca ya dejó claro que Groenlandia no está en venta.