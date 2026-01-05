HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Donald Trump y la invasión a Venezuela | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Diputada de Groenlandia no descarta tensiones con EE. UU. tras amenazas de Trump: “Debemos estar preparados”

Trump argumenta que la anexión de Groenlandia fortalecería la seguridad de EE. UU. y refuerza su interés económico en la isla. Dinamarca, sin embargo, reafirma que Groenlandia no está a la venta.

Donad Trump amenazó con apoderarse de Groenlandia por ‘razones de seguridad’.
Donad Trump amenazó con apoderarse de Groenlandia por ‘razones de seguridad’. | Foto: composición LR/ AFP

El último fin de semana, el mundo entero quedó paralizado tras ver las imágenes de Estados Unidos bombardeando la residencia de Los Palos Grandes en Caracas (Venezuela), donde se encontraba escondido el expresidente Nicolás Maduro. El mandatario Donald Trump ordenó el ataque para capturar al líder chavista y en su conferencia de prensa adelantó que iniciaría una acción militar similar en Colombia por ser uno de los principales productores de cocaína. Asimismo, insistió en sus llamados para tomar el control del territorio danés de Groenlandia bajo el argumento de la seguridad nacional.

No obstante, tras las amenazas del presidente republicano, la diputada groenlandesa Aaja Chemnitz salió al frente para responderle y señaló que Groenlandia debe "estar preparada para todos los escenarios, ya que la situación es bastante preocupante".

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano se declara no culpable y afirma que "sigo siendo el presidente de mi país"

lr.pe

"Debemos estar preparados para todos los escenarios, ya sea la rotura de un cable de comunicación o las amenazas de Trump, los groenlandeses deben prepararse", declaró a la AFP.

Según señaló el mandatario norteamericano, la isla, territorio autónomo bajo soberanía danesa, tiene barcos de Rusia y China operando cerca de sus costas, una presencia que —según su postura— supone una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al tratarse de una zona estratégica del Ártico.

PUEDES VER: António Guterres exige "respetar los principios de soberanía" en reunión de la ONU tras intervención de EE. UU. en Venezuela

lr.pe

"Nos ocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...). Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defendernos", agregó el presidente estadounidense a bordo del Air Force One. Ante este claro y singular mensaje, Chemnitz negó que se encuentren barcos en sus costas. "Él difunde mentiras sobre la presencia de estos barcos. Es muy preocupante", remarcó.

"Insto a Estados Unidos a poner fin a sus amenazas contra un territorio y un pueblo que han dejado claro que no están a la venta. Es completamente absurdo decir que EE. UU. debería tomar el control de Groenlandia ", continuó. 

¿Por qué Donald Trump quiere anexar Groenlandia a Estados Unidos?

Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia, una inmensa isla con una superficie de unos 2.166.000 kilómetros cuadrados con 57.000 habitantes que cuenta con importantes recursos mineros, así como tierras raras que aún no se explotan del todo, lo que también despierta interés económico.

Donald Trump sostiene que anexar la isla reforzaría la seguridad y la influencia de Estados Unidos, aunque Dinamarca ya dejó claro que Groenlandia no está en venta.

Notas relacionadas
¿Quién es Alvin Hellerstein, juez federal de Nueva York de 92 años que llevará el caso de Nicolás Maduro?

¿Quién es Alvin Hellerstein, juez federal de Nueva York de 92 años que llevará el caso de Nicolás Maduro?

LEER MÁS
Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

Venezuela EN VIVO: Corte Suprema venezolana ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Maduro

LEER MÁS
Periodista de Univisión se quiebra en vivo al informar la captura de Nicolás Maduro: "El cuerpo me tiembla"

Periodista de Univisión se quiebra en vivo al informar la captura de Nicolás Maduro: "El cuerpo me tiembla"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano se declara no culpable y afirma que "sigo siendo el presidente de mi país"

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano se declara no culpable y afirma que "sigo siendo el presidente de mi país"

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: “¡Qué fue Mano!”

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Mundo

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro es trasladado para comparecer por narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025