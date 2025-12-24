HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Vicepresidente de Bolivia se declara opositor de Rodrigo Paz tras acusarlo de "juntarse con corruptos"

Edmand Lara, parte del binomio presidencial de Bolivia, también afirmó que Paz comenzó a "gobernar para los ricos".

La tensión entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, aumenta en Bolivia.
La tensión entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, aumenta en Bolivia. | Composición LR

La tensión en el dúo presidencial de Bolivia no cesa. Edmand Lara (vicepresidente) arremetió nuevamente contra el mandatario Rodrigo Paz, a quien acusó de "gobernar para los ricos" y de "juntarse con corruptos", además de apuntar también contra el Congreso. Tras ello, afirmó ser de "oposición constructiva" contra el actual Gobierno y que denunciará cualquier acto de corrupción que detecte.

Tras días de elevada especulación sobre su posible salida del Ejecutivo, el expolicía aclaró que permanecerá en el cargo, pero que, si el pueblo se lo pide, lo dejará sin titubear.

Desde la cárcel, Luis Arce califica como un "crimen" la eliminación de subsidios del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia



Edmand Lara apunta nuevamente contra Rodrigo Paz

Lara, quien se mantiene como vicepresidente de Bolivia del país andino, afirmó que Paz lo dejó "a un lado" en su administración y que dio prioridad a malos elementos dentro de su círculo. El exoficial, quien mantiene su ideal de "combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal", se manifestó por medio de un video en TikTok, plataforma utilizada constantemente por él, para emitir su juicio al respecto y asegurar que no se irá hasta que el pueblo lo decida.

"Hay gente que dice que yo ya no soy parte del Gobierno, y que soy oposición. Pues cuánta razón tienen, soy oposición, pero oposición constructiva", afirmó, agregando que saludará las buenas acciones, pero que denunciará férreamente las malas. Además, aseguró que, "si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz, porque hecho de corrupción que detecte, hecho de corrupción que denuncio. No voy a callar".

En un clip anterior, Lara tildó a Paz de "corrupto" y "hábil para engañar". Mientras que el mandatario, en una alusión del vicepresidente, dijo: "Yo no hago tiktoks, yo actúo. Yo hago las cosas porque para eso me han elegido, para tomar decisiones".

Gobierno de Bolivia anuncia el fin de los subsidios a los combustibles tras dos décadas y eleva en 20% el salario mínimo



Binomio presidencial quebrado en su primer año de gobierno

Tanto Paz como Lara asumieron sus cargos el 8 de noviembre de 2025 tras ganar las presidenciales en Bolivia. Sin embargo, lo que debió iniciar como un programa estratégico para combatir puntos clave como la economía y seguridad, se volvió en un espectáculo, donde las dos partes comenzaron a atacarse entre sí y debilitando la figura del Ejecutivo en menos de dos meses de gestión.

El 25 de noviembre de 2025, Edmand 'Capitán' Lara, vía TikTok, afirmó que el presidente Paz era un "mentiroso" y que "ya no forma parte del Gobierno".

Como otra medida impulsada desde la Vicepresidencia, Lara dijo que tomará medidas en el Congreso contra la medida económica impulsada por Kast, la cual incluye la suspensión del subsidio de la gasolina.

"Lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar", exclamó.

