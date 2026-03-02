La señora Juana Quisberth Espejo adulta mayor, denunció a su hija, María Luisa Mayta, por presuntamente despojarla de su vivienda. | Foto: Canal 57_cvc

Una mujer de avanzada edad vive una pesadilla tras descubrir que su vivienda ya no le pertenece. Doña Juana Quisberth Espejo relató que su propia hija se apoderó de su inmueble, lo que le ha generado un fuerte impacto en su estado de salud.

Con lágrimas en los ojos, la denunciante manifestó que su familiar, identificada como María Luisa Mayta, se apropió de su casa con engaños. De acuerdo con su versión, todo ocurrió sin su consentimiento y aprovechando su condición de adulta mayor.

“Mi hija me ha estafado. Me ha robado los papeles de mi casa”, declaró la afligida señora. Según explicó, una noche su familiar llegó a su domicilio y le pidió la llave de una cómoda donde guardaba documentos personales. “Me dijo que se los llevaba para evitar que mi hijo se los robe”, sostuvo.

Semanas después, la mujer contó que fue llevada a una notaría, donde firmó documentos en 2 oportunidades sin conocer su verdadero contenido. “Los papeles los había cambiado y los puso a su nombre. Mi hija puso que yo le había vendido la casa”, manifestó.

Denuncia por presunta estafa y despojo de vivienda en Bolivia

La anciana también aseguró que, ante la Fiscalía, su hija declaró que le entregó una suma de 50.000 bolivianos. Sin embargo, doña Juana negó dichas afirmaciones. “Al fiscal le dijo que me dio 50.000, pero no me dio nada. Yo estoy mal de salud”, expresó muy consternada.

El caso ocurrió en Bolivia y ya se encuentra en conocimiento de las autoridades competentes. La señora Juana Quisberth pidió justicia y solicitó que se investigue a fondo lo sucedido, con el objetivo de recuperar su vivienda y esclarecer las responsabilidades en este presunto despojo.