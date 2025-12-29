HOYSuscripcion LR Focus

China vuelve a desafiar a la ingeniería y construye la red de túneles subterráneos jamás vista: 664 km transformarán el mapa hídrico

La megaobra china conecta desde el río Jinsha hasta el centro de Yunnan para abastecer ciudades, campos productivos y sistemas ambientales.

La finalización del proyecto está prevista para 2026, según el cronograma oficial. Foto: Composición LR
China avanza en una de las obras hidráulicas más extensas del mundo con la construcción de una red subterránea de 664 kilómetros destinada al traslado de agua hacia el centro de la provincia de Yunnan. El proyecto conecta el río Jinsha con zonas urbanas y rurales que concentran una alta demanda del recurso hídrico.

La infraestructura forma parte del Proyecto Central de Desvío de Agua de Yunnan y combina túneles y canales, de los cuales más de 600 kilómetros se encuentran bajo tierra. La obra incorpora tecnología de ingeniería avanzada y planificación técnica para operar en un entorno geográfico complejo.

¿Cómo funciona la red subterránea de 664 kilómetros del proyecto hídrico de Yunnan?

La magnitud del proyecto responde a su diseño integral, que contempla una red continua de túneles y canales con una longitud total de 664 kilómetros. La mayor parte del trazado se desarrolla de forma subterránea, lo que posiciona a esta infraestructura como la más extensa de su tipo a nivel mundial.

Cada tramo del sistema cumple una función específica dentro del esquema de transporte hídrico. La obra permite conducir agua desde una fuente principal hacia múltiples destinos, con una estructura que prioriza la eficiencia operativa y la seguridad constructiva en toda la red.

¿Qué obstáculos geológicos enfrenta la construcción de los túneles del proyecto de Yunnan?

La construcción de los túneles incorpora métodos de excavación adaptados a condiciones geológicas extremas. Antes de cada avance, los equipos realizan exploraciones geológicas avanzadas que permiten identificar fallas, cavidades y zonas inestables del subsuelo. Este sistema preventivo reduce riesgos estructurales y optimiza la planificación de cada tramo del trazado subterráneo.

La ejecución del proyecto exige intervenciones en terrenos con presencia de cuevas kársticas, zonas inestables y formaciones propensas a deslizamientos. Estas condiciones obligan a aplicar soluciones técnicas adaptadas a la geología local a lo largo de cada segmento del trazado.

Además, la construcción atraviesa áreas afectadas por flujos de lodo y variaciones estructurales del subsuelo. Durante la ejecución de la obra, la infraestructura es monitoreada en tiempo real para detectar deformaciones o variaciones de presión en los túneles. Para enfrentar estos escenarios, el proyecto utiliza refuerzos estructurales y mezclas especiales de hormigón diseñadas para soportar altos niveles de humedad y tensión geológica, garantizando estabilidad y seguridad operativa a largo plazo.

¿Cuánta agua trasladará el proyecto de Yunnan y a cuántas personas abastecerá?

El sistema hidráulico tiene capacidad para transportar cerca de 3,4 mil millones de metros cúbicos de agua por año. Este volumen abastece a centros urbanos, áreas agrícolas y sectores industriales del centro de Yunnan, además de sostener el equilibrio de ecosistemas locales.

Más de 11 millones de habitantes se encuentran dentro del área de influencia del proyecto. El diseño contempla usos múltiples del recurso, con una infraestructura pensada para el suministro humano, la producción agrícola, la actividad económica y la preservación ambiental.

El Proyecto Central de Desvío de Agua de Yunnan se integra además en una estrategia provincial más amplia de gestión hídrica. Las autoridades aplican sistemas digitales de control y administración del recurso que permiten regular la distribución del agua entre áreas urbanas, rurales e industriales, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad frente a sequías y asegurar un suministro estable y sostenido en el tiempo.

China desafía a EE.UU. con una atractiva oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

Chile supera a Argentina y lanza su mayor proyecto público-privado para la explotación de este mineral deseado por China

China se impone en el transporte marítimo con la construcción de megabuques portacontenedores de 400 metros

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

