La esposa sostuvo que Uribe Turbay planteaba un quiebre frontal desde el inicio de un eventual gobierno. Foto: AFP.

María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que su asesinato respondió a intereses criminales afectados por su propuesta política. En declaraciones para el medio colombiano Semana, afirmó que su esposo “estaba incomodando” a estructuras del narcotráfico y a sectores que, según dijo, se beneficiaban de la impunidad, a quienes identificó como posibles autores intelectuales del atentado.

La esposa del político sostuvo que Uribe Turbay planteaba un quiebre frontal con esas dinámicas desde el inicio de un eventual gobierno, lo que lo convertía en “una amenaza” para delincuentes y grupos armados ilegales. “No era garantía para los delincuentes, no era garantía para los grupos al margen de la ley”, remarcó Tarazona.

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto de 2025 tras un ataque sicarial ocurrido en el occidente de Bogotá, un hecho que conmocionó a Colombia y reabrió el debate sobre la violencia política.

Esposa acusa a Petro de "irresponsable" sobre investigación

Además, reveló que la investigación por el asesinato de su esposo registra avances significativos. Destacó el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional de Colombia, al señalar que en menos de seis meses “prácticamente todos los autores materiales” del ataque sicarial, mientras continúan las pesquisas para identificar a los autores intelectuales.

Tarazona sostuvo, sin embargo, que el proceso ha enfrentado dificultades por declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de desviar la atención y afectar el curso de la investigación. Calificó esa conducta como “profundamente irresponsable” y “irrespetuosa” con la memoria de su esposo y con su familia.

“Es una responsabilidad del Estado”, afirmó, al expresar su esperanza de que el proceso avance con mayor claridad en el futuro y permita cerrar un capítulo marcado por el duelo, la incertidumbre y la exigencia de verdad.

"Todo el daño que le ha hecho a este país"

Tarazona aprovechó para lanzar un mensaje directo contra el presidente Petro, a quien pidió respetar de manera plena el sistema democrático. En sus declaraciones, reclamó que se garantice un proceso electoral libre, en el que los ciudadanos puedan expresar su voluntad sin interferencias y definir el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

La esposa sostuvo que los colombianos “saben para dónde va el país y cómo lo quieren en el futuro”, por lo que instó al jefe de Estado a no interponerse en ese camino.