Estados Unidos resaltó los resultados alcanzados por el Perú en la lucha contra el narcotráfico, tras la erradicación de más de 36 mil hectáreas de cultivos ilícitos de coca en el Alto Huallaga, a través del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (CORAH). Según la embajada estadounidense, esta cifra no solo supera la meta nacional prevista, sino que además marca un nuevo récord, equivalente a la eliminación de un área similar a cerca de 50 mil canchas de fútbol.

El reconocimiento fue emitido mediante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), que señaló que estas acciones permitieron evitar que aproximadamente 334 toneladas métricas de cocaína llegaran a comunidades de Estados Unidos, el Perú y otros países. Asimismo, destacó que el Gobierno estadounidense ha destinado más de 25 millones de dólares en cooperación para respaldar estas labores.

Desde el Perú parte una de las principales rutas de la cocaína en Sudamérica

La ruta del narcotráfico se origina principalmente en tres países andinos, Perú, Colombia y Bolivia donde se concentra la mayor producción mundial de cocaína. En estas zonas, la hoja de coca es transformada en clorhidrato de cocaína dentro de laboratorios ilegales, antes de iniciar su distribución a gran escala. Posteriormente, la droga es movilizada hacia países cercanos como Ecuador o Venezuela, cuyas costas y ubicación estratégica facilitan su traslado hacia Centroamérica y México.

Ante ello, se hace más destacado el trabajo del Proyecto Especial CORAH que desde su creación en 1982, ha permitido que la coordinación entre Perú y Estados Unidos logre la erradicación de más de 480 mil hectáreas de cultivos de coca, lo que ha contribuido de manera significativa a disminuir la oferta mundial de drogas ilícitas. Según la embajada, estos avances evidencian el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de la seguridad y la protección de sus comunidades.