El equipo de vóley de Universitario no ha tenido los mejores resultados en los últimos partidos por la Liga Peruana de Vóley. El jefe polideportivo del club, Fabrizio Acerbi, estuvo en el programa 'De Una' y se refirió acerca de la situación del equipo. De igual forma, descartó posible caso de indisciplina por parte de las jugadoras a puertas de los cuartos de final del campeonato.

Acerbi mostró su incomodidad, ya que asegura que no se pueda acusar a las voleibolistas sin tener pruebas. “Yo te pregunto, cómo están las redes hoy. ¿Tú crees que no hubiera salido una imagen, una foto, un hincha que va a Barranco Bar molesto y dice: ‘Oye, está perdiendo y está acá’? No hay ni fotos ni pruebas. Yo lo hablo con las jugadoras”, indicó el directivo crema.

Directivo de la ‘U’ descartó indisciplina en equipo de vóley tras malos resultados

El jefe polideportivo mencionó que el plantel tiene total libertad de salir en sus días libres, pero no por ello se pueden inventar historias tras los malos resultados. “Las jugadoras después del partido tienen el día libre. Si supongamos jugamos el domingo y el domingo en la noche salen, ¿cuál es el problema? Si el lunes no se entrena. Lo que pasa es que acá en Perú queremos que el deportista sea un esclavo y que viva en sus cuatro paredes”, mencionó en el programa de vóley.

A pesar de que los últimos resultados no han acompañado al equipo dirigido por Francisco Hervás, las ‘Pumas’ pudieron clasificar a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. En dicha fase del campeonato, enfrentarán a Regatas Lima, uno de los candidatos al título.

¿Cuándo será el siguiente partido de Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

La ‘U’ disputará los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley ante Regatas Lima. El partido de ida se jugará este domingo 15 de marzo a las 5.00 p. m. en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.