Estos 2 países de América Latina están entre las 15 mayores economías del mundo por su PIB, según el FMI

Dos países latinoamericanos lograron posicionarse entre las 15 mayores economías del mundo por su PIB, según un nuevo informe basado en datos del FMI.

América Latina destaca con dos países por su PIB.
América Latina destaca con dos países por su PIB. | Composición LR

Un nuevo informe de Austin Rating, basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestra cómo se redistribuye el poder económico global en 2025.

América Latina también refleja esta transformación, con países de la región ganando o perdiendo posiciones en el ranking según el comportamiento de sus monedas y el crecimiento de sus economías.

Los cambios en los tipos de cambio y el rendimiento económico han alterado las posiciones en el ranking mundial de PIB. Algunas potencias emergentes escalaron, mientras otras se reacomodan.

Los 2 países de América Latina que están entre las 15 mayores economías del mundo por su PIB

Brasil ocupa el puesto 11, con un PIB de US$2,257 billones, equivalente al 1,9% del total mundial. Aunque salió del top 10, su desempeño se mantuvo sólido, impulsado por la apreciación del real brasileño, que subió 14,36% en lo que va del año.

México, en el puesto 13, alcanza un PIB estimado en US$1,86 billones, lo que representa el 1,6% del PIB global. El peso mexicano también se fortaleció, con una apreciación del 15,35%, apoyado en su cercanía comercial con Estados Unidos y su papel como centro manufacturero.

Ambas naciones figuran como las únicas representantes de América Latina en el top 15. Son consideradas economías emergentes con capacidad de atraer inversión extranjera y con vínculos estratégicos en sectores como el automotor y el comercio internacional.

Top 5 de las mayores economías del mundo por su PIB

El ranking global 2025 del FMI y Austin Rating está liderado por las siguientes economías:

  1. Estados Unidos – US$30,6 billones (26,1%)
  2. China – US$19,4 billones (16,6%)
  3. Alemania – US$5 billones (4,3%)
  4. Japón – US$4,2 billones (3,7%)
  5. India – US$4,1 billones (3,5%)

El Reino Unido se ubica en sexto lugar con US$3,9 billones, seguido por Francia (US$3,3 billones), Italia y Rusia (US$2,5 billones cada una), y Canadá (US$2,28 billones).

Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de Rusia, que subió al noveno lugar tras una apreciación del rublo del 42,55%, superando a Brasil y Canadá.

Importancia del PIB en América Latina

Aunque el PIB total sirve para medir el tamaño de una economía, no siempre refleja el desarrollo interno. En América Latina, el PIB per cápita ofrece una visión más clara del bienestar económico.

Carlos Ramírez, codirector de Integralia Consultores, señala que México ha tenido un estancamiento prolongado: “En esencia, México tiene un PIB per cápita prácticamente igual que el de hace 7 años, con un crecimiento en los últimos 25 años promedio de 0,5%, que es nada”.

En 2025, el PIB per cápita en México es de US$25.770, mientras que en Brasil es de US$23.310, según cifras del FMI. Países más pequeños como Panamá (US$43.650), Chile (US$35.290) y República Dominicana (US$30.540) los superan en este indicador.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que si la región lograra niveles de competencia similares a los de economías avanzadas, el PIB per cápita podría subir un 25% y la desigualdad bajar un 6%. Actualmente, los trabajadores latinoamericanos reciben solo el 50% del valor que generan, en comparación con el 81% en economías desarrolladas.

En el caso brasileño, la economista Cristina Helena Pinto de Mello, de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, explica que el país sigue limitado por la baja inversión en infraestructura y capital físico. También menciona que la volatilidad cambiaria incide directamente en su posición internacional, más allá del desempeño económico interno.

