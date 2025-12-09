Tres astronautas regresan a la Tierra tras una misión de 8 meses en la Estación Espacial Internacional

El astronauta de la NASA Jonny Kim, los cosmonautas de Roscosmos Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritskiy dentro de la cápsula espacial. Foto: NASA

Jonny Kim, de la NASA, junto a Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritsky, de la rusa Roscosmos, regresaron sanos y salvos a la Tierra tras una misión de 245 días a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). Los tres astronautas viajaron a bordo de la nave espacial Soyuz MS-27 y aterrizaron con éxito en Kazajistán la madrugada del martes.

"Todas las actividades de entrada y aterrizaje se desarrollaron a la perfección", declaró NASA en un comunicado. "La nubosidad en el lugar de aterrizaje nos impidió ver el descenso de la Soyuz con su paracaídas principal, pero el contacto verbal y visual de las fuerzas de recuperación confirmó que el aterrizaje se produjo según lo previsto", añadió.

El astronauta de la NASA Jonny Kim y los cosmonautas de Roscosmos Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritsky. Foto: NASA

La llegada de los astronautas desde la Estación Espacial Internacional

Los astronautas fueron trasladados en helicóptero a la zona donde se encuentran los equipos de rescate. Jonny Kim abordó un avión de la NASA y será trasladado a Houston, mientras que Ryzhikov y Zubritsky partieron hacia el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin, en la Ciudad de las Estrellas, Rusia.

La Soyuz MS-27 aterrizó en la estepa nevada de Kazajistán. Foto: NASA

El viaje de regreso a la Tierra comenzó el este lunes, cuando los tripulantes de la Soyuz embarcaron y desacoplaron la nave del módulo de la estación. Su partida marcó el final oficial de la Expedición 73 y el inicio de la Expedición 74. Esta fue la primera misión espacial para Kim y Zubritsky, mientras que Ryzhikov ha estado en el espacio tres veces.

"Lo que más recordaré es el vínculo que compartimos, y tras ocho meses en el espacio, creo firmemente que la mayor cualidad de un astronauta y de un ser humano no es la competencia técnica, la lealtad ni ninguna de las innumerables cualidades que solemos atribuir a los astronautas, sino el amor", declaró Kim durante una breve ceremonia de cambio de mando el domingo (7 de diciembre). "Creo firmemente que el amor es lo más grande que un astronauta puede sentir por sí mismo, por las personas con las que trabaja y por nuestro hermoso planeta".

Las labores en la Estación Espacial Internacional

A bordo de la estación espacial como la recién formada tripulación de la Expedición 74 están el comandante Mike Fincke y sus compañeros astronautas de la NASA Zena Cardman y Chris Williams, la astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y los cosmonautas de Roscosmos Oleg Platonov, Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Mikaev, quienes llegaron a fines de noviembre.

Ryzhikov, Zubritsky y Kim, durante sus 245 días en la órbita terrestre baja, realizaron cientos de investigaciones científicas y demostraciones de tecnología espacial, además de contribuir al mantenimiento de la estación y supervisar la llegada y salida de naves de carga no tripuladas, incluidas las primeras naves espaciales mejoradas de Northrop Grumman (Cygnus XL) y JAXA (HTV-X).

También realizaron dos caminatas espaciales para instalar experimentos científicos y reubicar un controlador del brazo robótico europeo en el exterior del segmento ruso de la estación.