Ejército de Benín frustró intento de golpe de Estado de un grupo de militares a presidente que lleva casi 10 años en el poder

El Gobierno confirmó que el presidente Patrice Talon se encuentra a salvo tras el incidente. | AFP | Yanick Folly

El gobierno de Benín, país de habla francesa ubicado al occidente de África, anunció este domingo 7 de diciembre que, tras el trabajo ejercido principalmente por el Ejército, lograron recuperar la paz y frenar un intento de golpe de Estado encabezado por un grupo de militares que afirmaron haber destituido al presidente Patrice Talon.

El ministro del Interior del país, Alassane Seidou, afirmó que, tras tomarse conocimiento sobre el tema, el Gobierno, en trabajo conjunto con las fuerzas armadas, lograron mantener el orden y "frustrar la maniobra".

Gobierno de Benín frustró intento de golpe de Estado

En la mañana del domingo, un grupo de militares, autodenominados como el Comité Militar para la Refundación (CMR), a través de la televisión pública, afirmó haber "destituido" al presidente Talon. Poco después, el Gobierno anunció el fracaso de esta operación.

"Un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar al Estado y sus instituciones. Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía lograron mantener el control de la situación y frustrar la maniobra", dijo Seidou por señal abierta.

Tras el anuncio, Talon, según pudo constatar AFP con su círculo más cercano, se encuentra a salvo. El mandatario, quien lleva dos administraciones consecutivas, deberá ceder el cargo en abril de 2026, tras celebrarse las elecciones presidenciales el 11 de enero de ese mismo año, proceso en el que el mandatario no participa.

En Cotonú, capital económica del país, varios testigos reportaron a la mencionada agencia de noticias que escucharon "ráfagas de tiros". Sin embargo, una fuente cercana al Gobierno también le aseguró que "Se trata de un pequeño grupo de personas que solo controla la televisión. El ejército regular está retomando el control. La ciudad —Cotonú— y el país están totalmente en seguridad, al igual que el presidente y su familia".

"Es cuestión de tiempo para que todo vuelva a la normalidad"

La Embajada de Francia en Benín, sumando a otros reportes, instó a los ciudadanos franceses en la zona a resguardarse "por temas de seguridad", luego de haber "oído disparos en Camp Guezo, cerca del domicilio del presidente de la República", según informó vía X (antes Twitter).

Por otro lado, una fuente militar aclaró a AFP que "ni la residencia del jefe de Estado, ni la Presidencia de la República" habían sido tomadas y que "es cuestión de tiempo para que todo vuelva a la normalidad". "La limpieza sigue su curso", enfatizó. Durante el día, se prohibió el acceso a Cotonú y a otras zonas importantes como el hotel Sofitel y barrios donde se ubican instituciones internacionales, menos en el aeropuerto y el resto de la ciudad.

Elecciones en Benín 2026: ¿el fin de la era Talon?

Benín celebrará sus elecciones presidenciales en enero de 2026, evento que no cuenta con la participación del actual presidente; es decir, que al cumplir 10 años de gobierno, deberá ceder el mando al ganador de un proceso electoral que aparenta ser democrático, pero, en la práctica, ha excluido a la principal figura opositora, que expresa que la figura de Talon ha dado un giro autoritario en el país.

La Constitución de Benín, país marcado por sendos golpes e intentos de golpes de Estado, dice que un mandatario no puede durar más de dos gestiones en el poder. Otros países que han registrado la toma del poder por la fuerza son Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y Guinea-Bisáu, este último a finales de noviembre de 2025.