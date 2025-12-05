HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este es el viaje en tren más largo del mundo: cruza 13 países entre Europa y Asia en 21 días y recorre más de 18.000 kilómetros

La travesía en este medio de transporte, inaugurada en diciembre de 2021, conecta Europa con el sudeste asiático y facilita la continuidad de los viajes por tierra sin interrupciones marítimas

El viaje en tren más largo del mundo desde Portugal a Singapur cuenta con más de 18.000 kilómetros de distancia.
El viaje en tren más largo del mundo desde Portugal a Singapur cuenta con más de 18.000 kilómetros de distancia. | Foto: composición LR/Gemini/Wikipedia

El viaje en tren representa un desafío logístico importante, especialmente en aquellos tramos donde el recorrido se extiende y la distancia se vuelve considerable, como sucede al viajar de un continente a otro. Esto ocurre con el trayecto que parte desde Lagos, Portugal, hasta Singapur, en Asia, lo que convierte a esta ruta en la más extensa del planeta.

Esta es la ruta ferroviaria que conecta Portugal con Singapur a través de un extenso recorrido por tierra. Foto: Reddit

Esta es la ruta ferroviaria que conecta Portugal con Singapur a través de un extenso recorrido por tierra. Foto: Reddit

La larga travesía de viajar entre dos continentes

El viaje más largo del mundo representa una travesía extensa y desafiante: un recorrido de aproximadamente 18.755 kilómetros a lo largo de 21 días, que cruza 13 países desde Europa hasta Asia. Se trata del trayecto continuo por tierra que más extenso del planeta, el cual atraviesa naciones como España, Francia, Alemania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Mongolia, China, Laos, Malasia y Tailandia.

Si bien el punto de partida se establece en Portugal, la posibilidad de realizar este viaje de forma continua por tierra se concretó recién en diciembre de 2021, tras la inauguración de una nueva línea ferroviaria en Yunnan, Laos, la cual conecta directamente con la ciudad china de Kunming y, posteriormente, con Beijing, capital del gigante asiático.

Sin embargo, es fundamental planificar con antelación aspectos como los alojamientos, los visados y las conexiones fronterizas, ya que cada país que se atraviesa cuenta con normativas distintas que podrían generar contratiempos.

Este tramo ferroviario fue clave para enlazar las rutas europeas con el sudeste asiático sin interrupciones marítimas ni aéreas, lo que permitió la continuidad del corredor terrestre que hoy se reconoce como el trayecto más largo del mundo. Gracias a esta infraestructura, miles de kilómetros de carreteras, estaciones y líneas férreas de distintas naciones se integraron, lo que convirtió una idea ambiciosa en una experiencia real para viajeros aventureros y amantes de las rutas extremas que desean explorar diversos paisajes y experimentar el contraste de transitar entre Europa y Asia.

¿Cuánto cuesta viajar en tren desde Portugal a Singapur?

Se estima que un viaje en tren desde Portugal a Singapur estaría costando aproximadamente 1200 euros sin incluir comida o las noches en la que el ferroviario tiene que realizar las paradas necesarias.

Cabe precisar que el tren hace una parada en Beijing, China, antes de continuar su recorrido hacia el sur de Asia, atravesando países como Laos, Tailandia y Malasia, hasta llegar finalmente a Singapur.

Asimismo, el viaje no se realiza en un solo tren, ya que esta odisea ferroviaria requiere múltiples conexiones, transbordos e, incluso en algunos tramos, el cambio de medio de transporte.

