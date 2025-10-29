HOYSuscripcion LR Focus

Economía

No solo el Megapuerto de Chancay: este puerto peruano también tendrá una ruta directa a Asia desde el Perú en 2025

Gracias al nuevo servicio, este puerto peruano se podrá conectar con China y Corea del Sur sin escalas, fortaleciendo así la relación comercial del Perú con los principales mercados de Asia.

Puerto del Callao: nueva ruta directa hacia Asia gracias al servicio Alpaca de MSC
Puerto del Callao: nueva ruta directa hacia Asia gracias al servicio Alpaca de MSC | Foto: Andina/ Composición LR

Al igual que el megapuerto de Chancay, el puerto del Callao busca fortalecer su conectividad con el nuevo servicio 'Alpaca' de Mediterranean Shipping Company (MSC), que unirá al Perú con los puertos de Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur) sin escalas, en aproximadamente 23 días. Este nuevo servicio podrá reducir considerablemente los tiempos de tránsito entre Asia y Perú, ofreciendo una conexión directa, eficiente y estratégica para importadores y exportadores, según informó APM Terminals Callao.

Ante esta novedad, Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao, destacó la importancia de esta ruta para los principales mercados asiáticos. El ejecutivo señaló que la llegada del MSC LOME V representa todo un hito logístico y comercial para el Perú, fortaleciendo la conectividad y eficiencia del puerto del Callao.

Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero de Helisur en planta de gas

Servicio 'Alpaca' saldrá del puerto del Callao: conexión directa con China y Corea del Sur una vez a la semana

Todos los miércoles, el servicio 'Alpaca' llegará al Terminal Norte Multipropósito del Callao, reforzando su papel estratégico como puerta de entrada y salida del comercio exterior peruano. Según APM Terminals, esta ruta contribuirá a agilizar importaciones y exportaciones hacia Asia, beneficiando sectores como tecnología, manufactura, retail y minería.

El anuncio coincide con el inicio oficial de operaciones comerciales del Puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, tras obtener su licencia en junio de este año. Este megaproyecto busca convertirse en un hub regional que conecte directamente Sudamérica con Asia, reduciendo los tiempos de tránsito y la dependencia de puertos intermedios.

