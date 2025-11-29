HOYSuscripcion LR Focus

Estados Unidos dispone revisar miles de Green Cards de 19 países: ¿Quiénes integran la lista?

La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el DHS implementarán nuevos criterios de evaluación para reforzar la seguridad en la emisión de Green Cards.

Estados Unidos dispuso revisar las Green Cards de países considerados de alto riesgo.
Estados Unidos dispuso revisar las Green Cards de países considerados de alto riesgo. | Difusión

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han puesto en marcha una revisión minuciosa de personas con Green Card o residencia permanente que provienen de países considerados de riesgo. Esta medida, anunciada el último jueves, surge como respuesta a un reciente tiroteo registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D. C., donde murió una integrante de la Guardia Nacional.

La disposición fue oficializada por la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según se informó, el objetivo es reforzar los controles de seguridad y aplicar nuevos criterios de evaluación para quienes ya cuentan con la residencia o están en proceso de obtenerla, siempre que sean originarios de determinadas naciones identificadas como preocupantes desde el punto de vista de la seguridad nacional.

PUEDES VER: Visitas del IRS a domicilio: en qué casos puede ir a la casa de los contribuyentes y cómo actuar correctamente

lr.pe

¿A qué países les revisarán la Green Card?

Estados Unidos ha identificado a 19 países como de especial preocupación, según lo establece una reciente proclama presidencial. Estas naciones, entre las que se encuentran Afganistán, Irán, Venezuela y Haití, figuran en la lista debido a los elevados niveles de alerta reportados por agencias de inteligencia norteamericanas y organismos internacionales.

De acuerdo con información del DHS compartida con NBC Miami, estos países enfrentan dificultades para colaborar en procedimientos consulares, así como en el intercambio de datos biométricos y antecedentes penales. Esta falta de cooperación complica las labores de verificación migratoria.

Por ello, las autoridades han ordenado una revisión rigurosa del proceso mediante el cual se han emitido las tarjetas de residencia permanente (Green Cards) a ciudadanos de esas nacionalidades. La medida incluye validar la autenticidad de los documentos, cotejar información con otras agencias federales e intervenir directamente en aquellos casos donde existan sospechas de ingreso irregular al país.

PUEDES VER: Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

lr.pe

¿Cómo será la revisión de Green Cards para inmigrantes de los 19 países?

La nueva directiva emitida por USCIS, en conjunto con el DHS, establece un procedimiento exhaustivo que se aplicará por etapas:

  • Análisis detallado del historial migratorio y antecedentes penales de cada persona evaluada.
  • Confirmación de que se han cumplido todos los requisitos legales necesarios para acceder o mantener la residencia permanente.
  • Posibilidad de convocar nuevamente a entrevistas si la documentación presentada es incompleta o genera dudas administrativas.
  • Revisión de los lazos familiares y laborales que la persona mantiene dentro del territorio estadounidense.
  • Suspensión temporal de las solicitudes que estén en trámite hasta que se termine completamente el proceso de revisión.

Las autoridades migratorias señalaron que, si se detectan casos de fraude o incumplimiento de los requisitos legales, las residencias permanentes podrían ser revocadas. Así lo confirmaron en declaraciones oficiales recogidas por Newsweek. Para las personas actualmente bajo revisión, esta medida implica posibles demoras en sus procesos, la exigencia de documentación adicional y, en situaciones donde se comprueben irregularidades, la cancelación definitiva de su estatus migratorio.

PUEDES VER: Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

lr.pe

¿A cuántas personas les afecta la revisión de Green Cards?

Según datos oficiales citados, más de 233.000 casos serán sometidos a revisión. Esta cifra incluye tanto solicitudes como residencias ya aprobadas entre los años 2021 y 2025, específicamente de personas provenientes de países considerados de alto riesgo que han solicitado refugio o asilo político.

En el caso particular de ciudadanos afganos que ingresaron a Estados Unidos a través del programa 'Operación Bienvenida Aliados', se estima que hay más de 76.000 personas bajo análisis. El proceso de revisión será aún más riguroso para quienes obtuvieron la residencia por motivos humanitarios en los últimos cuatro años o que aún no han finalizado por completo el trámite para acceder a la residencia permanente.

