Mundo

Turquía: condenan a periodista a más de 4 años de prisión por supuestas amenazas al presidente Erdogan

El periodista Fatih Altayli había dicho que muchos sultanes otomanos fueron asesinados en el pasado, comentarios que se interpretaron como amenaza al presidente Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan lleva más de 20 años al frente del poder en Turquía.
Recep Tayyip Erdogan lleva más de 20 años al frente del poder en Turquía. | Foto: AFP

El periodista turco Fatih Altayli, uno de los comentaristas políticos más populares del país, fue condenado a 4 años y dos meses de prisión por presuntas amenazas contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Altayli fue detenido y encarcelado en junio tras afirmar que varios sultanes otomanos habían sido “asesinados o estrangulados”. Sus palabras se hicieron al analizar una encuesta que mostraba que la mayoría de los turcos se opondría a una posible presidencia vitalicia de Erdogan.

PUEDES VER: Turquía condena a cadena perpetua a 11 personas por incendio en hotel que dejó 78 muertos, incluidos 30 niños

El periodista, que lleva 5 meses detenido en la prisión de Silivri, en Estambul, tiene 2,8 millones de seguidores en X y casi 1,7 millones en YouTube, donde hasta junio presentaba un programa diario muy seguido.

"Este país ya estranguló a sus sultanes en el pasado. Cuando no los apreciaba, cuando no los quería. Muchos sultanes otomanos fueron estrangulados, asesinados o habrían acabado suicidándose", señaló Altayli al comentar los resultados de una encuesta de opinión.

Un fiscal había solicitado la prisión preventiva del periodista de 63 años, alegando que con su comentario había amenazado al presidente turco.

Durante su detención, Altayli declaró que solo había proporcionado elementos de contexto histórico, sin intención de amenazar, según varios medios de la oposición que citan un acta de interrogatorio.

"La severa condena impuesta a Fatih Altayli por declaraciones sacadas de contexto constituye un mensaje antidemocrático e inaceptable con el objetivo de intimidar", reaccionó el miércoles Erol Önderoglu, representante en Turquía de la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF), solicitando la "liberación inmediata" del periodista.

