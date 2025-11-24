HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

México: regresa buque que chocó con puente de Brooklyn y Claudia Sheinbaum honra a cadetes fallecidos

En mayo, los mástiles del buque mexicano Cuauhtémoc impactaron contra el puente de Brooklyn, un accidente que dejó dos marinos muertos y una veintena de heridos.

Los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Jair Maldonado fallecieron en el accidente.
Los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Jair Maldonado fallecieron en el accidente.

El buque escuela Cuauhtémoc, que en mayo pasado chocó contra el puente de Brooklyn en Nueva York, regresó a México para participar en un evento oficial en el puerto de Veracruz.

El navío se accidentó el 17 de mayo pasado cuando sus mástiles, de 48,2 metros de altura, impactaron contra el puente, dejando dos marinos muertos y una veintena de heridos.

El barco, que funciona para instruir a cadetes de la Armada de México en la navegación tradicional, estaba en Nueva York en ese momento como parte de una travesía que incluía 22 puertos de 15 países.

Tanto la Marina mexicana como la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos iniciaron investigaciones tras el accidente.

El secretario de Marina mexicano, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que el navío zarpó el 4 de octubre pasado de Nueva York.

Por su parte, la presidente Claudia Sheinbaum recordó a los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Jair Maldonado, de 20 y 23 años, quienes murieron en el accidente.

"Su memoria, su entrega, la llevamos siempre en el corazón y la lleva el pueblo de México y nuestro país", dijo la mandataria a bordo del barco.

En el momento del accidente, algunos de los miembros de la tripulación se encontraban sobre las jarcias de las velas del navío, como se observó en los muchos videos compartidos en redes sociales por testigos que caminaban cerca de la orilla del East River.

El busque escuela Cuauhtémoc reapareció en el puerto con motivo de la celebración de la "Consolidación de la independencia de México en el mar", es decir, cuando tropas mexicanas rindieron al último bastión español en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, en 1825.

