El Día de los Veteranos de los Estados Unidos, que se celebra cada año el 11 de noviembre, es una conmemoración a todos los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que sirvieron en tiempos de paz o de conflicto. El origen de esta fecha se remonta al armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial: entró en vigor precisamente “a la undécima hora del undécimo día del undécimo mes” en 1918, lo que estableció el simbolismo del día.

Este día es considerado un feriado federal en EE.UU., lo que implica que muchas oficinas gubernamentales y servicios públicos federales como el United States Postal Service (USPS) están cerrados, aunque no todos los sectores comerciales y privados siguen el mismo esquema de cierre.

60 frases para conmemorar en el día de los veteranos

Reader's Digest presenta un listado de 60 citas recogidas para homenajear a los veteranos, tanto de forma personal como en redes sociales o tarjetas de reconocimiento.

“No se puede separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz si no tiene libertad.” — Malcolm X “La libertad es frágil y debe protegerse. Sacrificarla, incluso como medida temporal, es traicionarla.” — Germaine Greer “El sentido fundamental de la libertad es la libertad de las cadenas, del encarcelamiento, de la esclavitud impuesta por otros. El resto es una extensión de este sentido, o bien metáfora.” — Isaiah Berlin “Solo puedes proteger tus libertades en este mundo protegiendo la libertad del otro. Solo puedes ser libre si yo soy libre.” — Clarence Darrow “Respiramos el aire de la libertad sin conocer el idioma ni a ninguna persona.” — Nelly Sachs “Debemos planificar para la libertad, y no solo para la seguridad, aunque solo sea porque únicamente la libertad puede garantizar la seguridad.” — Karl Popper “El secreto de la felicidad es la libertad, y el secreto de la libertad es el coraje.” — Tucídides “Solo cuando empiezas a luchar por tu propia causa te comprometes de verdad a ganar y te conviertes en un auténtico aliado de otras personas que luchan por su libertad.” — Robin Morgan “Vuestra determinación, altruismo y valentía han encaminado la lucha por la libertad hacia su culminación.” — Gerry Adams “La causa de la libertad no es la causa de una raza o una secta, un partido o una clase; es la causa de la humanidad, el derecho inalienable de la humanidad.” — Anna Julia Cooper “Nunca debes usar tus mejores pantalones cuando salgas a luchar por la libertad y la verdad.” — Henrik Ibsen “Cuando un hombre no tiene libertad por la que luchar en su propia casa, que luche por la de sus vecinos; que piense en las glorias de Grecia y de Roma…” — Lord Byron “Nosotros también, nacidos en libertad y creyendo en ella, estamos dispuestos a luchar para mantenerla. Nosotros, y todos los demás que creen tan profundamente como nosotros, preferimos morir de pie que vivir de rodillas.” — Franklin D. Roosevelt “No hace falta ser hombre para luchar por la libertad. Basta con ser un ser humano inteligente.” — Malcolm X “El coraje es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia de miedo.” — Mark Twain “Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo vence.” — Nelson Mandela “En cuanto al coraje y la voluntad, no podemos medir cuánto de cada uno reside en nosotros; solo podemos confiar en que habrá suficiente para superar las pruebas que puedan avecinarse.” — Andre Norton “Lo único necesario es tener valor, pues la fuerza sin confianza en uno mismo es inútil.” — Giacomo Casanova “El coraje es muy importante. Como un músculo, se fortalece con el uso.” — Ruth Gordon “El amor es la forma más difícil y peligrosa de valentía. La valentía es la forma más desesperada, admirable y noble de amor.” — Delmore Schwartz “Tener valor para afrontar lo que venga en la vida: en eso reside todo.” — Santa Teresa de Ávila “Dios, concédeme el valor de no renunciar a lo que creo correcto, aunque lo considere inútil.” — Chester W. Nimitz “El coraje y la perseverancia poseen un talismán mágico ante el cual las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen en el aire. Estas cualidades siempre se han manifestado en su máxima perfección como acompañantes de las pasiones más intensas.” — John Quincy Adams “Una de las señales de un don es tener el valor de ejercerlo.” — Katherine Anne Porter “El coraje es la escalera por la que ascienden todas las demás virtudes.” — Clare Boothe Luce “Es muy fácil destruir y arrasar. Los héroes son quienes construyen la paz y edifican.” — Nelson Mandela “El muro pertenece a la historia. Pero nosotros también tenemos historia que escribir. Y los héroes que nos precedieron nos llaman ahora a estar a la altura de esos ideales supremos…” — Barack Obama “Ustedes han protegido a sus conciudadanos del peligro. Han defendido las creencias de su país y promovido los derechos de los oprimidos. Han sido el rostro de la esperanza y la misericordia en los momentos más oscuros y una fuerza para el bien en el mundo.” — George W. Bush “En el fragor de la batalla, surgen héroes, a veces de los orígenes más insospechados.” — Brian Herbert “Cuando el mundo te vuelva cínico, cuando busques verdadera humildad y verdadero altruismo, mira a un veterano.” — Barack Obama “Estos son los héroes anónimos de una nación pacífica: nuestros colegas y amigos, vecinos y familiares que respondieron al llamado y regresaron a vivir en la tierra que defendieron.” — George W. Bush “Nuestros hijos pueden aprender sobre los héroes del pasado. Nuestra tarea es convertirnos en arquitectos del futuro.” — Jomo Kenyatta “Todos los que han servido a esta causa son libertadores que siguen la mejor tradición de Estados Unidos. Sus acciones han hecho que nuestra nación sea más segura en un mundo lleno de nuevos peligros. Sus acciones también han defendido los ideales fundacionales de Estados Unidos, que aún nos definen.” — George W. Bush “Nuestros veteranos no siempre andan contando historias de su heroísmo, así que nos corresponde a nosotros preguntarles y escucharlos, contar esas historias por ellos y vivir en nuestras propias vidas los valores por los que ellos estuvieron dispuestos a dar la suya.” — Barack Obama “La persona con la que te cruzas al caminar por la calle puede que hoy no lleve el uniforme de nuestra nación. Pero piensa por un momento que hace un año, una década o una generación, podría haber sido uno de nuestros conciudadanos dispuesto a dar la vida por desconocidos como nosotros.” — Barack Obama “Nuestros veteranos representan lo mejor de Estados Unidos. Ustedes son la columna vertebral de Estados Unidos, no solo el pilar. Son la columna de este país. Y todos nosotros —todos nosotros— les debemos mucho.” — Joe Biden “Lo que los veteranos le han dado a nuestro país está más allá de nuestra capacidad para pagarlo por completo; sin embargo, hoy reconocemos nuestra deuda con su honor.” — George W. Bush “Les debemos a cada uno de ustedes que han servido una deuda de gratitud de por vida. La causa que defendieron al cumplir con su deber es la más noble que Estados Unidos puede ofrecer.” — George W. Bush “Es un honor que no solo un pequeño porcentaje de estadounidenses puede ostentar, y que distingue a quienes lo reciben como hermanos y hermanas. Es una insignia de valentía que une a personas de todas las edades, sin importar su origen, porque ser veterano significa haber afrontado y superado desafíos que la mayoría de los estadounidenses jamás conocerán.” — Joe Biden “A todas las madres y padres, hijos e hijas, cónyuges —a todos los que apoyan a nuestros veteranos— y a sus familias, cuidadores y sobrevivientes: ustedes son la sólida columna vertebral de acero que soporta cada carga, el corazón valiente que afronta cada desafío.” — Joe Biden “Al expresar nuestra gratitud, jamás debemos olvidar que la mayor muestra de aprecio no consiste en pronunciar palabras, sino en vivir conforme a ellas.” — John F. Kennedy “Respeto a cada soldado, de cada país, que sirve junto a nosotros en la ardua labor de la historia. Estados Unidos está agradecido y no lo olvidará.” — George W. Bush “Honor al soldado y al marinero de todo el mundo que defiende con valentía la causa de su país. Honor también al ciudadano que cuida de su hermano en el campo de batalla y sirve, lo mejor que puede, a la misma causa.” — Abraham Lincoln “En este Día de los Veteranos, recordemos el servicio de nuestros veteranos y renovemos nuestra promesa nacional de cumplir con nuestras sagradas obligaciones para con ellos y sus familias, quienes se han sacrificado tanto para que podamos vivir en libertad.” — Dan Lipinski “Que su recuerdo sea tan perdurable como la tierra que honraron.” — Daniel Webster “¡Feliz Día de los Veteranos! Gracias por defender nuestra nación con honor.” “Gracias por su servicio y sacrificio. ¡Que tengan un feliz Día de los Veteranos!” “Gracias por su valentía y dedicación. Que tengan un Día de los Veteranos significativo y lleno de alegría.” “Gracias a su servicio, disfrutamos de las libertades que tanto apreciamos. Gracias por todo lo que nos han dado. ¡Les deseamos un muy feliz Día de los Veteranos!” “¡Feliz Día de los Veteranos! Su valentía y dedicación nos inspiran a todos. Gracias.” “Gracias por su compromiso con la libertad. ¡Feliz Día de los Veteranos!” “Les deseamos un Día de los Veteranos en paz y lleno de orgullo. Gracias por su valentía.” “¡Feliz Día de los Veteranos! Mi más profundo agradecimiento hoy y siempre. Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio.” “Nuestro más sincero agradecimiento a quienes han servido a este país. Su valentía y sacrificio nos llenan de orgullo. ¡Que tengan un memorable Día de los Veteranos!” “Gracias por luchar por nuestra libertad. Su dedicación a la protección de nuestra nación siempre será apreciada. ¡Feliz Día de los Veteranos!” “Los sacrificios que han hecho han forjado el futuro de nuestro país. Honramos su servicio hoy y siempre. ¡Les deseamos un feliz y orgulloso Día de los Veteranos!” “Que todos los veteranos sientan hoy el profundo respeto y reconocimiento que merecen. Su servicio significa muchísimo para nosotros. ¡Feliz Día de los Veteranos!” “Su servicio es invaluable. ¡Feliz Día de los Veteranos!” “Gracias por su valentía y dedicación en la defensa de nuestra nación. ¡Les deseamos un Día de los Veteranos lleno de paz y orgullo!” “Te agradecemos cada día por haber servido valientemente a este país. ¡Te deseo, mi héroe, un muy feliz Día de los Veteranos!”

¿Qué estará abierto y cerrado en el Día de los Veteranos 2025?

El 11 de noviembre de 2025, el Día de los Veteranos será observado como un feriado federal en EE.UU., lo que implica que varios servicios estatales y federales estarán cerrados o tendrán funcionamiento limitado.

Cerrado o en pausa

Oficinas gubernamentales federales, incluidos tribunales y servicios administrativos.

Sucursales del correo postal (USPS) y entrega normal de correo.

La mayoría de las sucursales bancarias presenciales y la mayoría de operaciones bancarias físicas.

Mercado de bonos: aunque los mercados de valores pueden operar, los bonos tienen cierre o funcionamiento reducido.

Abierto o en funcionamiento normal