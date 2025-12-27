HOYSuscripcion LR Focus

Más de 50 vehículos colisionan en Japón durante intensas nevadas: autoridades reportan 2 muertos y 26 heridos

Las autoridades alertan sobre las intensas nevadas y mantienen algunas secciones de la autopista cerradas. Las condiciones climáticas extremas empeoran la situación en las carreteras niponas.

Dos muertos y 26 heridos tras choque múltiple en la autopista Kan-etsu, en Gunma, Japón.
Dos muertos y 26 heridos tras choque múltiple en la autopista Kan-etsu, en Gunma, Japón. | Composición LR

Al menos dos personas murieron y 26 resultaron heridas tras un choque múltiple que involucró a más de 50 vehículos en la autopista Kan-etsu, en la prefectura de Gunma, al noroeste de Tokio, durante la noche del viernes 26 de diciembre. El siniestro ocurrió en medio de una intensa nevada que redujo drásticamente la visibilidad y complicó la conducción, justo cuando Japón atraviesa el inicio de su temporada invernal y miles de ciudadanos iniciaban sus desplazamientos por las fiestas de fin de año.

Las autoridades identificaron a una de las víctimas como Miyuki Wakita, una mujer de 77 años residente en Tokio. La segunda persona fallecida fue hallada dentro de un camión que se incendió tras el impacto. De los 26 heridos reportados, cinco permanecen en estado grave. Imágenes difundidas por medios japoneses mostraron varios vehículos completamente calcinados y una larga fila de coches detenidos, mientras los equipos de emergencia trabajaban durante horas para controlar las llamas y despejar la vía.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: China supera a Japón con un nuevo y moderno tren bala: viaja a más de 400 km/h y es el más veloz del mundo

lr.pe

Una colisión inicial desató la tragedia en cadena

De acuerdo con la policía de carreteras, el accidente comenzó a la altura de la ciudad de Minakami, a unos 160 kilómetros de la capital japonesa, tras un choque inicial entre dos camiones. Uno de los vehículos quedó detenido en la vía, pero fue embestido por otro camión, lo que desencadenó una reacción en cadena que terminó involucrando a más de medio centenar de vehículos a lo largo de un tramo aproximado de 300 metros.

La baja visibilidad, el pavimento congelado y las difíciles condiciones del clima impidieron que muchos conductores lograran frenar a tiempo. Varios automóviles que intentaron maniobrar para esquivar los primeros impactos terminaron colisionando entre sí. Además, parte de los vehículos involucrados se incendiaron, lo que agravó la situación. Aunque no se registraron heridos a causa del fuego, el incendio fue controlado recién después de siete horas de labores.

PUEDES VER: Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

lr.pe

Fuertes nevadas paralizan carreteras y elevan alertas en Japón

El accidente ocurrió mientras regía una advertencia meteorológica por fuertes nevadas en distintas regiones del país. La Agencia Meteorológica de Japón informó que la ola de frío ha generado acumulaciones de nieve inusualmente altas, especialmente en áreas del norte y regiones montañosas. En localidades como Sukayu, Sounkyo, Daisen, Minakami y Tadami se registraron capas de nieve superiores a los 50 centímetros, mientras que en Hokkaido se reportaron ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora.

Las autoridades instaron a los conductores a extremar precauciones y varias secciones de la autopista Kan-etsu permanecen cerradas mientras continúan las investigaciones y los trabajos de limpieza. La empresa East Nippon Expressway confirmó que el tramo entre Tsukiyono y Yuzawa sigue bloqueado en ambos sentidos, sin una fecha prevista de reapertura. La policía investiga el siniestro bajo la hipótesis de que las superficies heladas y la intensa nevada fueron factores decisivos en la magnitud del choque.

