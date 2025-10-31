El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

La Región de Valparaíso celebró la llegada de cinco nuevos trenes que se integrarán al servicio ferroviario entre Limache y Puerto. Foto: EFE.

La Región de Valparaíso celebró la llegada de cinco nuevos trenes que se integrarán al servicio ferroviario entre Limache y Puerto. Foto: EFE.

Un país de América Latina realizó un importante avance en la modernización de su transporte ferroviario con la llegada de cinco nuevos trenes provenientes de China. Las unidades, fabricadas por CRRC‑Sifang —filial del conglomerado chino CRRC Corporation Limited— ya se encuentran en la nación para incorporarse a un tramo relevante dentro de su territorio.

Este refuerzo de la flota responde al crecimiento del servicio en esa zona: solo en 2024, más de 20 millones de pasajeros utilizaron la ruta, lo que representa cerca de 90 000 usuarios diarios. Con la incorporación de los nuevos trenes —que elevarán la capacidad en aproximadamente un 20 % durante las horas punta— se busca mejorar la frecuencia, la comodidad y la seguridad del sistema ferroviario regional.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Chile celebra la llegada de 5 trenes desde China

La Región de Valparaíso, en Chile, celebró la llegada de cinco nuevos trenes que se integrarán al servicio ferroviario entre Limache y Puerto, una de las rutas más concurridas del sistema EFE. La medida busca responder al creciente número de pasajeros —más de 20 millones solo en 2024— y preparar la red para la próxima apertura de la Estación Valencia. Con esta incorporación, la flota del servicio pasará de 35 a 40 unidades.

Los nuevos automotores, fabricados por la empresa china CRRC-Sifang, filial del grupo CRRC Corporation Limited, representan una apuesta por la modernización del transporte público en Sudamérica.

Estas unidades de última generación están diseñadas con altos estándares tecnológicos y de seguridad, siguiendo la tendencia de renovación de material rodante que impulsa la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) para mejorar la eficiencia del sistema y ofrecer una experiencia de viaje más cómoda y sostenible para los usuarios.

¿Cómo son los 5 trenes que llegaron a Chile?

Cada tren modelo SFE 400 está compuesto por tres coches de 77 metros de longitud y puede transportar hasta 660 pasajeros. Entre sus principales características destacan las puertas automáticas con pisaderas retráctiles, aire acondicionado, ventanas de termopanel que optimizan el consumo energético y sistemas de información y vigilancia a bordo.

Según EFE, su puesta en operación aumentará en un 20 % la capacidad durante las horas punta, además de brindar mayor flexibilidad en la gestión del tráfico ferroviario, consolidando así un avance significativo en la movilidad regional.

Sistema de tren continuará expandiéndose en 2026

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto con el presidente de EFE, Eric Martin, y la presidenta de EFE Valparaíso, Beatriz Bonifetti, encabezaron la supervisión de las pruebas técnicas de los nuevos trenes.

“Hoy nos llena de satisfacción ver cómo estos 5 nuevos trenes ya están en Chile para continuar elevando la calidad de servicio para los cerca de 90 mil usuarios diarios que se movilizan a través de las 20 estaciones que conforman —en este momento— el trazado”, destacó Muñoz, quien recalcó que esta entrega forma parte de una estrategia nacional de modernización del transporte público.

El ministro también adelantó que el sistema ferroviario de Valparaíso continuará expandiéndose en 2026 con la próxima inauguración de la estación Valencia. “Hablamos de la estación Valencia que ya alcanza, me informa EFE, un 90 % de avance”, señaló la autoridad, al subrayar que esta nueva infraestructura permitirá aumentar la cobertura y mejorar la conectividad regional.