Nicolás Maduro pide a la justicia que despoje a opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

El presidente de Venezuela afirma que Leopoldo López promueve una invasión militar de Estados Unidos con el objetivo de sacarlo del poder y por ello busca despojarlo de su nacionalidad, aunque la Constitución lo prohíbe.

Leopoldo López vive en España desde 2020.
Leopoldo López vive en España desde 2020. | Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López, a quien acusa de promover una invasión militar de Estados Unidos.

En la actualidad, no existen antecedentes de venezolanos por nacimiento que hayan sido despojados de su nacionalidad. De hecho, la misma Constitución de Venezuela (vigente desde 1999) lo prohíbe expresamente.

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

lr.pe

Leopoldo López promueve invasión a Venezuela, afirma Maduro

El gobierno venezolano acusa a Leopoldo López y a otros opositores de promover una invasión militar de Estados Unidos que busca derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en el poder desde 2013.

Desde septiembre, Donald Trump ha enviado buques de guerra y tropas al Caribe. Según la Casa Blanca, su objetivo es interceptar lanchas del narcotráfico que transportan drogas hacia Estados Unidos.

No obstante, el presidente Nicolás Maduro insiste en que ese despliegue militar tiene como objetivo sacarlo del poder y afirma que Leopoldo López y otros líderes opositores están promoviendo dicho derrocamiento.

PUEDES VER: Maduro advierte a Trump y asegura que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos ante la ofensiva militar en el Caribe

lr.pe

Es imposible retirar la nacionalidad por nacimiento, dice experto

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó que Nicolás Maduro pidió recientemente al Tribunal Supremo de Justicia retirar la nacionalidad a Leopoldo López.

"La solicitud la hizo en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros", manifestó el canciller.

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó a AFP que la ley no contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad a un venezolano por nacimiento.

"Solo los naturalizados podrían perderla, y únicamente mediante sentencia judicial firme", explicó.

PUEDES VER: Venezuela cuestiona que EE.UU. sea más letal en lucha antidrogas en el Caribe que en el Pacífico

lr.pe

Nicaragua quitó nacionalidad y expulsó del país a opositores

Voceros del ala más radical del chavismo gobernante han sugerido en el pasado retirar la nacionalidad a varios opositores al acusarlos de traidores a la patria.

El pedido de Nicolás Maduro recuerda al despojo de la nacionalidad a cientos de opositores en Nicaragua, uno de los principales aliados del presidente venezolano.

Leopoldo López, exalcalde del municipio caraqueño de Chacao, fue sentenciado en 2015 a 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos en 2014.

En 2017, recibió casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro. Tras el fracaso del plan se refugió en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.

