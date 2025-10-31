Cerca de 700 personas murieron en Tanzania durante las protestas contra el gobierno, según denunció el principal partido opositor. El país del este de África enfrenta una ola de violencia tras las elecciones generales realizadas este miércoles.

En los comicios de este miércoles, convocados para elegir al próximo presidente de Tanzania, estaban llamados a votar más de 68 millones de ciudadanos. Sin embargo, la oposición se abstuvo de participar, ya que los principales rivales de la actual mandataria, Samia Suluhu Hassan, fueron encarcelados o inhabilitados.

Protestas se extienden por todo Tanzania

La agencia AFP informó que desde el miércoles se escucharon disparos en Dar es Salaam, capital económica de Tanzania, mientras cientos de personas incendiaban una comisaría. Las protestas se extendieron rápidamente a otras regiones del país. La oposición aseguró que al menos 700 personas murieron, 350 en Dar es Salaam y más de 200 en Mwanza.

Además de los cientos de fallecidos, las autoridades suspendieron el acceso a internet, lo que dificultó la recopilación de información, según un investigador de Amnistía Internacional. Pese al confinamiento decretado por el gobierno de Samia Suluhu Hassan, cientos de personas volvieron a salir este viernes a las calles de la capital.

Gobierno de Tanzania se pronuncia

El gobierno de Tanzania rompió el silencio este viernes con un mensaje transmitido por la televisión estatal, en el que aseguró que "la normalidad volverá en breve" y que las medidas de seguridad aplicadas son "temporales pero necesarias". El comunicado, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, minimizó la magnitud de la crisis al describir las protestas como "incidentes aislados de alteración del orden público", pese a las denuncias de más de 700 muertos y el corte total de internet en el país.

Desde Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que existen "reportes creíbles" de al menos diez fallecidos en distintas ciudades, mientras la Unión Europea calificó las elecciones de "fraude" y denunció un ambiente de represión e intimidación. Organismos internacionales exigieron al gobierno de Samia Suluhu Hassan cesar la violencia y permitir el acceso de observadores independientes.