HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Mundo

Protestas contra el gobierno en Tanzania causan la muerte de alrededor de 700 personas tras elecciones generales

Este viernes, el principal partido opositor de Tanzania confirmó la muerte de cientos de personas en Dar es Salaam, la capital, y en Mwanza, al norte del país.

Alrededor de 700 personas murieron por protestas electorales en Tanzania.
Alrededor de 700 personas murieron por protestas electorales en Tanzania. | Composición LR

Cerca de 700 personas murieron en Tanzania durante las protestas contra el gobierno, según denunció el principal partido opositor. El país del este de África enfrenta una ola de violencia tras las elecciones generales realizadas este miércoles.

En los comicios de este miércoles, convocados para elegir al próximo presidente de Tanzania, estaban llamados a votar más de 68 millones de ciudadanos. Sin embargo, la oposición se abstuvo de participar, ya que los principales rivales de la actual mandataria, Samia Suluhu Hassan, fueron encarcelados o inhabilitados.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacará instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

lr.pe

Protestas se extienden por todo Tanzania

La agencia AFP informó que desde el miércoles se escucharon disparos en Dar es Salaam, capital económica de Tanzania, mientras cientos de personas incendiaban una comisaría. Las protestas se extendieron rápidamente a otras regiones del país. La oposición aseguró que al menos 700 personas murieron, 350 en Dar es Salaam y más de 200 en Mwanza.

Además de los cientos de fallecidos, las autoridades suspendieron el acceso a internet, lo que dificultó la recopilación de información, según un investigador de Amnistía Internacional. Pese al confinamiento decretado por el gobierno de Samia Suluhu Hassan, cientos de personas volvieron a salir este viernes a las calles de la capital.

PUEDES VER: Rusia bombardea instalaciones energéticas en Ucrania y deja al menos 4 muertos y apagones masivos

lr.pe

Gobierno de Tanzania se pronuncia

El gobierno de Tanzania rompió el silencio este viernes con un mensaje transmitido por la televisión estatal, en el que aseguró que "la normalidad volverá en breve" y que las medidas de seguridad aplicadas son "temporales pero necesarias". El comunicado, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, minimizó la magnitud de la crisis al describir las protestas como "incidentes aislados de alteración del orden público", pese a las denuncias de más de 700 muertos y el corte total de internet en el país.

Desde Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que existen "reportes creíbles" de al menos diez fallecidos en distintas ciudades, mientras la Unión Europea calificó las elecciones de "fraude" y denunció un ambiente de represión e intimidación. Organismos internacionales exigieron al gobierno de Samia Suluhu Hassan cesar la violencia y permitir el acceso de observadores independientes.

Notas relacionadas
Joven que lanzó pirotecnicos en marcha de la 'Generación Z' no es estudiante de la UNMSM: PNP lo desmiente

Joven que lanzó pirotecnicos en marcha de la 'Generación Z' no es estudiante de la UNMSM: PNP lo desmiente

LEER MÁS
El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

LEER MÁS
Primer ministro aclara que las protestas seguirán permitidas, pero con restricciones

Primer ministro aclara que las protestas seguirán permitidas, pero con restricciones

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

LEER MÁS
The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacará instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacará instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025