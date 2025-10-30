Joven que lanzó pirotecnicos en marcha de la 'Generación Z' no es estudiante de la UNMSM: PNP lo desmiente

LO FALSO:

Joven que lanzó fuegos pirotécnicos durante la marcha de la 'generación Z' contra la Policía es estudiante de la UNMSM.

LO VERDADERO:

El joven el cual es señalado por diversas publicaciones como el supuesto responsable del ataque con fuegos piroténicos a miembros de la PNP es Jose Castillo, actual presidente de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Tanto la Policía Nacional del Perú y el mismo estudiante han confirmado que no ha sido detenido por ese hecho.

No hay información publica disponible en los canales oficiales de la PNP en la cual se vincule a Jose Castillo con la agresión.

Durante octubre de 2025, diversas regiones del país fueron escenario de protestas ciudadanas motivadas por el incremento de la delincuencia, los casos de corrupción y la crisis política tras la llegada de José Jerí a la presidencia. El 15 de ese mes, en el marco de una de estas manifestaciones, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El 25 de octubre se viralizó en redes sociales la imagen de una persona que usaba un arma rústica para lanzar fuegos artificiales contra efectivos policiales. En ese contexto, se difundió la versión de que el manifestante había sido capturado, identificado y que presuntamente sería estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Para respaldar esa afirmación, se difundió una composición de dos imágenes: a la izquierda, el presunto estudiante ya identificado; y a la derecha, la imagen viral del manifestante que atacó con fuegos artificiales a miembros de la PNP. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú desmintió esa información.

Publicación sostiene que fue capturado el manifestante que lanzó pirotécnico a miembros de la PNP.

Publicación de supuesto estudiante de San Marcos / Públicación de manifestante disparando pirotécnicos.

Policía desmiente que manifestante que lanzó juegos artificiales a la PNP se trate del supuesto estudiante de la UNMSM

En primer lugar, Verificador de La República logró indentificar al estudiante que aparece en la fotocaptura de la izquierda, se trata de Jose Castillo, actual presidente de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (FUSM), gremio mayor estudiantil de dicha universidad.

Tras realizar una búsqueda inversa de la imagen de la izquierda, se verificó que corresponde a un video grabado durante el homenaje a ‘Trvko’, manifestante que murió el 15 de octubre tras recibir un disparo de un agente de la PNP. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Francia en Cercado de Lima.

Al consultar a un representante de prensa de la Policía Nacional del Perú sobre la publicación difundida, la institución respondió que José Castillo no fue detenido por hechos relacionados con el manifestante que arrojó fuegos artificiales a miembros de la PNP. Por su parte, Castillo declaró a Verificador de La República que no fue intervenido por la Policía en relación con dicho ataque.

Asimismo, se revisaron los comunicados e información pública disponible de la PNP a través de sus portales oficiales; sin embargo, no se encontró evidencia que confirme la detención de José Castillo por hechos relacionados con la agresión a policías con pirotécnicos.

Conclusión:

En resumen, el estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos señalado como autor del ataque con fuegos pirotécnicos contra miembros de la Policía es José Castillo, actual presidente de la FUSM. Sin embargo, tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como el propio estudiante han confirmado que no ha sido detenido por ese hecho. Además, no existe información pública oficial de la PNP que respalde su detención en relación con ese ataque. Por lo tanto, es falso que José Castillo haya sido detenido o que sea el autor del ataque con fuegos pirotécnicos contra efectivos de la PNP.

