Gastronomía

Los mejores dulces de Halloween 2025: recetas fáciles y consejos prácticos para este viernes 31 de octubre

Estas opciones harán de tu celebración de Halloween sea una experiencia divertida y sabrosa para grandes y chicos.

Prepara bocadillos terroríficos y divertidos para sorprender en la noche de Halloween.
Prepara bocadillos terroríficos y divertidos para sorprender en la noche de Halloween. | Foto: composición LR

Falta poco para Halloween y muchas familias buscarán reinventarse para celebrar de una forma diferente, especialmente en las cocinas. Para el viernes 31 de octubre, se podrá combinar sabores tradicionales con presentaciones creativas. Además, hay recetas fáciles y también elaboradas que te presentaremos en esta nota. Comienza a planificar los postres que podrás disfrutar esa fecha especial.

Las recetas más deliciosas para Halloween 2025

Para celebrar Halloween dejarás volar tu imaginación y de forma sabrosa. En este artículo te mostramos los bocadillos que puedes preparar de acuerdo a las recetas de la cadena televisiva de cocina y gastronomía Food Network.

Clásicos con un giro terrorífico

  • Manzanas acarameladas con estilo: prepara las manzanas cubriéndolas con caramelo y luego agrega chispas, nueces picadas o galletas trituradas para lograr un acabado crujiente y vistoso.
  • Brownies fantasmas: hornea brownies tradicionales y decóralos con glaseado blanco para crear pequeñas figuras de fantasmas. Una alternativa sencilla y deliciosa para sorprender a todos.

Bocados llamativos y entretenidos

  • Arañas de Oreo: Separa las galletas, rellena con chocolate, coloca pretzels como patas y añade ojos de glaseado o chocolate. Podrías usar palillos cortos para fijar las patas y que no se muevan.
  • Pretzels calabaza: recubre los pretzels con chocolate naranja y dibuja líneas con chocolate marrón para crear pequeñas calabazas comestibles, ideales para sorprender a grandes y chicos.

Postres con textura y diversión

  • Copas “dirt” con gusanos: alterna capas de crema de chocolate con galletas trituradas para simular tierra, y añade gomitas en forma de gusanos para un efecto sorprendente.
  • Barritas de cereal terroríficas: prepara las tradicionales barritas de cereal con malvaviscos y añade colorantes o confites con motivos de Halloween para darles un toque festivo y original.
Mini dulces con gran efecto

  • Cupcakes vampiro: elabora pequeños pastelitos de red velvet y rellénalos con mermelada roja para simular sangre. Decóralos con colmillos de azúcar o trozos de oblea para darles un toque aterrador y divertido.
  • Mini momias de hojaldre: corta tiras de masa de hojaldre y envuelve pequeños salchichones o trozos de chocolate, dejando espacios para simular los vendajes de una momia. Hornea hasta que estén dorados y añade un par de puntitos de glaseado para los ojos.
larepublica.pe
  • Cupcakes de monstruo: Decora con glaseado verde o morado y coloca ojos de azúcar. Añade detalles como bocas con chocolate. Mezcla diferentes colores y texturas para un efecto más divertido.
  • Calabazas de mandarinas: coloca una hoja o palito en la parte superior como tallo y decora con chocolate para dibujar la cara de la calabaza.

Recomendaciones y precauciones al preparar postres de Halloween

Para quienes se inician en la preparación de postres de Halloween, es recomendable planificar con anticipación los ingredientes y utensilios que necesitarán, elegir recetas sencillas y seguras, y mantener siempre la supervisión de los más pequeños si participan en la elaboración.

Es importante prestar atención al horno o microondas, manipular con cuidado cuchillos y utensilios calientes, y optar por decoraciones comestibles no tóxicas. Además, conviene probar las proporciones de ingredientes antes de decorar para evitar desastres y garantizar que los postres queden vistosos y deliciosos sin complicaciones. Ten cuidado con la decoración, es mejor probar en pocas cantidades.

