Halloween es una celebración que cada vez más genera expectativa. Anteriormente, era considerada una tradición anglosajona, pero en la actualidad muchos países lo festejan con calles decoradas, fiestas temáticas, concursos de disfraces y actividades que combinan diversión y creatividad, dirigida a niños, jóvenes, adultos y hasta mascotas. Además, esta fecha es una oportunidad para emprendimientos y también creadores de contenido que conectan con sus seguidores a través del humor.

Las calabazas, tradición irlandesa, son símbolo icónico de esta festividad. Foto: El Peruano

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

De acuerdo a historiadores, los orígenes de Halloween se remontan a las celebraciones celtas y también una costumbre navideña que data de la década de 1920. Por ejemplo, los celtas tenían la creencia de que los espíritus de los muertos volvían a la tierra cada 31 de octubre y para apaciguar a estos seres, ofrecían comida y usaban disfraces para evitar ser reconocidos por las almas errantes. Tras ello, la celebración fue adquirida por el cristianismo y se originó Halloween.

A esta tradición se le sumó el interés de la industria de los dulces, que vio en Halloween una oportunidad para generar ingresos adicionales durante los meses de menor venta, especialmente entre abril y diciembre. Dado que fechas como la Navidad y la Pascua ya concentraban el consumo de golosinas, las empresas buscaron impulsar nuevas celebraciones que incentivaran el mercado, posicionando así a Halloween como una ocasión perfecta para consumir más dulces. Luego se adquirió la frase 'trick-or-treat', que en español significa ‘truco o trato’.

Por su parte, Lisa Morton, autora de ‘Trick or Treat: A History of Halloween’, sostiene que esta fiesta estaría ligada a la Navidad y una antigua costumbre de los siglos XVIII y XIX llamada belsnickling en las áreas orientales de USA y Canadá. Consistía en disfrazarse y visitar cada casa y realizar pequeños trucos a cambio de comida y bebida.

Luego, con finalización de la Segunda Guerra Mundial, Halloween se comenzó a celebrar más debido al desarrollo de los barrios suburbanos. Se repartía dulces en vez de manzanas, nueces y golosinas caseras.

¿Por qué se utilizan calabazas en Halloween?

En Halloween es usual ver calabazas naranjas como decoración. Su origen se debe a la leyenda irlandesa de Jack O'Lantern, que trata sobre un hombre que engañó al diablo y quedó condenado a vagar por la Tierra con un farol. Inmigrantes irlandeses llevaron esta historia a América, donde se usaron las calabazas, más fáciles de tallar que los nabos, y lo colocaban en sus hogares para espantar a los malos espíritus.