Mundo

Donald Trump se sometió a resonancia magnética y no dice por qué, lo que alimenta especulaciones sobre su salud

Aunque confirmó haberse sometido a una resonancia magnética, el presidente de Estados Unidos no quiso revelar el motivo de la prueba, lo que despierta dudas sobre su estado de salud.

Donald Trump se sometió a un segundo examen médico a inicios de octubre.
Donald Trump se sometió a un segundo examen médico a inicios de octubre. | Foto: AFP

Mientras viajaba a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, durante su segundo examen médico del año, realizado en octubre, se había sometido a una resonancia magnética.

Como se recuerda, el político republicano de 79 años acudió el pasado 10 de octubre al centro médico Walter Reed, ubicado en las afueras de Washington, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud.

lr.pe

Trump confirma que se realizó una resonancia magnética

"Sí, me hice una resonancia magnética y salió perfecta", manifestó el mandatario estadounidense, quien añadió que había proporcionado los resultados completos.

No obstante, aunque Donald Trump (la persona de mayor edad en ser investido presidente de Estados Unidos) confirmó que se sometió a una resonancia magnética, se negó a revelar el motivo de la prueba.

Actualmente, las resonancias magnéticas sirven para diagnosticar una variedad de afecciones, desde tumores, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, hasta problemas mucho menos graves como desgarros musculares e inflamaciones.

lr.pe

Casa Blanca no ha explicado por qué Trump se realizó un segundo examen médico en 2025

Desde que regresó al poder, a principios del 2025, Donald Trump ha aparecido en muchas ocasiones con moretones en su mano derecha, los cuáles trata de ocultar con maquillaje.

En su momento, la Casa Blanca aseguró que los moretones en la mano del mandatario norteamericano se debían a la aspirina que toma como tratamiento preventivo de salud cardiovascular.

En julio, Estados Unidos informó que Donald Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, lo que le provoca hinchazón de piernas.

Por lo general, los presidentes en Estados Unidos se someten a un examen médico completo una vez al año, por lo que resulta inusual que Donald Trump se haya realizado un segundo chequeo. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado a conocer las razones.

