USA

'Lorena' ya no es un huracán, pero genera lluvias que impactarán a México y EEUU este fin de semana

A pesar de haberse degradado, 'Lorena' afectó las costas de México durante su paso cercano, mientras se esperan que las lluvias continúen.

Lorena dejó un rastro de lluvias en Baja California Sur, que se mantendrían durante el fin de semana, según el NHC.
Lorena dejó un rastro de lluvias en Baja California Sur, que se mantendrían durante el fin de semana, según el NHC. | Foto: Composición LR

'Lorena' se degradó y volvió a registrarse como una tormenta tropical, y posteriormente como una depresión tropical, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de EEUU. Sin embargo, pese a que su intensidad se ha reducido, aún se reportan afectaciones en la parte norte de México, donde se han registrado lluvias en Baja California Sur y Sonora.

Asimismo, la entidad prevé la presencia de precipitaciones en estados como Sinaloa, Durango y Chihuahua, llegando incluso a Arizona y Nuevo México en EEUU. Actualmente, la depresión tropical ‘Lorena’ representa un peligro, ya que las autoridades locales advierten de posibles inundaciones ocasionadas por las lluvias.

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

lr.pe

El paso de 'Lorena' cerca a las costas de México.

Según reporta el NHC, entidad que pertenece a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), 'Lorena' dejó de ser un huracán durante la madrugada del viernes 5 de septiembre. Sin embargo, como la entidad había pronosticado, llegó a afectar las costas de México, debido a su cercanía. Así, el estado de Baja California Sur fue azotada por fuertes lluvias, generando inundaciones que motivaron a la suspensión de clases y servicios estatales.

Para el fin de semana, el Servicio Nacional de Meteorología de México (SNM), se esperan precipitaciones entre 150 y 250 milímetros en Baja California Sur, entre 75 y 150 milímetros en Sonora, Sinaloa, Durango y Baja California. Mientras tanto, los equipos de Protección Civil y Protección Ciudadana se encuentran apoyando a los damnificados por el paso de 'Lorena'.

PUEDES VER: Sujeto se coló en una boda y robó más de US$60.000 en regalos para los novios en EEUU: se hizo pasar por un invitado

lr.pe

Avance del huracán 'Kiko' cerca a Hawái en EEUU

Mientras 'Lorena' se va disipando, el huracán 'Kiko' continúa su trayecto hacia mar adentro, alejándose cada vez más de las costas. Según el último reporte del NHC, actualmente se encuentra a 1710 kilómetros de Hilo y a otros 2040 kilómetros de Honolulu. El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 220 km/h y se desplaza a una velocidad de 17 km/h. La entidad lo califica como categoría 4.

Pese a la posición lejana de las costas de 'Kiko', el NHC advierte de la posibilidad de marejadas que llegarán a Isla Grande y Maui este domingo 7 de septiembre. Asimismo, alerta que estas se podrían acumular, generando olas de resaca potencialmente mortales. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la información más actualizada, a fin de evacuar las áreas afectadas de ser necesario.

