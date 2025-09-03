HOYSuscripcion LR Focus

USA

Huracán 'Lorena' amenaza con furia al Pacífico: lluvias torrenciales y alertas en EEUU y México

Con vientos sostenidos de 130 km/h, 'Lorena' se encuentra a 255 km de Cabo San Lucas y se prevé que impacte en la costa de México el viernes, según el NHC.

El huracán Lorena amenaza a las costas mexicanas con su cercanía, con lluvias y posibles inundaciones.
El huracán Lorena amenaza a las costas mexicanas con su cercanía, con lluvias y posibles inundaciones. | Foto: Composición LR

Mientras Hawái está en vilo por el avance de 'Kiko', el huracán 'Lorena' ya está generando estragos en la costa del Pacífico de EEUU y México. Su cercanía, y la velocidad creciente, provocarían fuertes lluvias en estados como California, Arizona, Colima y Sinaloa desde hoy hasta el viernes 5 de septiembre.

Además, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) ha emitido varias alertas y avisos de tormentas tropicales, que a su vez, generarían más huracanes a lo largo del pacífico. Se espera que 'Lorena' impacte en la costa de México el viernes, según la previsión de su trayectoria.

PUEDES VER: 'Kiko' ya es huracán y se pronostica un "fortalecimiento constante" en las costas de EEUU en los próximos días, según NHC

lr.pe

La situación actual del huracán 'Lorena'

'Lorena' se formó como tormenta tropical a la par que 'Kiko', pero fue considerado huracán por el NHC recién al inicio de esta semana. Según el último reporte, tiene unos vientos máximos sostenidos de 130 km/h y se está moviendo a 24 km/h. Además, confirman que se encuentra a unos 255 km al oeste de Cabo San Lucas y a 220 km al Sur del Cabo San Lázaro.

Por otro lado, la entidad identificó también emitió la alertas y avisos de tormenta tropical. Esto quiere decir que en las zonas entre Baja California Sur hasta Cabo San Lucas se verían afectados por el paso 'Lorena'. Estas se traducirán en constantes lluvias en estos lugares costeros. En el caso de las alertas, estas indican que se podrían generar otras tormentas tropicales.

PUEDES VER: EEUU y México en alerta por tormenta tropical 'Kiko' que se convertiría en un huracán

lr.pe

¿Cómo ha evolucionado el huracán 'Kiko'?

'Lorena', por el momento, es un huracán de categoría 2, pero se prevé que impactará en tierra en su trayecto hacia el este. Por su lado, 'Kiko' ya se encuentra en nivel 4, según el último reporte del NHC, pero este se está desplazando mar adentro, aunque también se espera que llegue a las islas hawaianas.

Actualmente, se encuentra al 2580 km al este de Hawái, registrando vientos máximos sostenidos de hasta 215 km/h y una velocidad de movimiento de 15 km/h. Debido a que se encuentra en medio del mar, no hay alertas ni avisos relacionados a su paso, aunque se advierte de la cercanía a las costas durante este fin de semana.

