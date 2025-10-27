El sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir. Foto: USGS.

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este lunes el oeste de Turquía, informó la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El epicentro del sismo se localizó en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, y, según los primeros reportes, no se registraron daños materiales ni víctimas. El movimiento telúrico se sintió también en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir, de acuerdo con el canal de noticias Haberturk.

“Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos”, informó el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, en la red X. La televisión turca NTV, sin embargo, emite imágenes de al menos un edificio derruido y fachadas con elementos dañados.

Terremoto se sintió en Estambul

El reciente sismo de magnitud 6,1 volvió a sacudir la tranquilidad de Sindirgi, un municipio de unos 32.000 habitantes que ya había sido epicentro de otro fuerte terremoto el pasado 10 de agosto. En aquella ocasión, el movimiento telúrico dejó un muerto, cerca de medio centenar de heridos y 16 edificios dañados, lo que evidenció la vulnerabilidad sísmica de la región.

El temblor también se sintió con fuerza en Estambul, a unos 200 kilómetros al noreste, y en las provincias vecinas. En la misma zona, el 28 de septiembre, se registró otro sismo de magnitud 5,4 en la localidad de Simav, en la provincia de Kütahya, ubicada sobre la misma falla geológica. Expertos advierten que la seguidilla de movimientos refuerza la necesidad de reforzar la infraestructura y los protocolos.

¿Por qué hay terremotos en Turquía?

La razón radica en su posición geológica: el país está ubicado sobre la placa Placa de Anatolia, que a su vez se encuentra confinada entre la placa Placa Euroasiática al norte y las placas Placa Africana y Placa Arábiga al sur. Como resultado del choque, empuje y desplazamiento lateral entre estas placas, se acumula tensión tectónica que se libera en forma de sismos.

Además, Turquía presenta sistemas de fallas geológicas activos, entre los cuales destacan la Falla del Norte de Anatolia (NAF) y la Falla del Este de Anatolia (EAF). La primera atraviesa el país de oeste a este y la segunda marca el límite entre la placa Anatolia y la placa Arábiga; en estos lugares se encuentra una de las mayores acumulaciones de energía y deformación.