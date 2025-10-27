HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Terremoto en Turquía de magnitud 6,1 sacudió ciudades al oeste del país, según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias

El movimiento sísmico en Turquía se sintió en ciudades como Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir, informó el canal de noticias Haberturk.

El sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir. Foto: USGS.
El sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir. Foto: USGS.

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este lunes el oeste de Turquía, informó la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El epicentro del sismo se localizó en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, y, según los primeros reportes, no se registraron daños materiales ni víctimas. El movimiento telúrico se sintió también en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir, de acuerdo con el canal de noticias Haberturk.

“Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos”, informó el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, en la red X. La televisión turca NTV, sin embargo, emite imágenes de al menos un edificio derruido y fachadas con elementos dañados.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Venezuela denuncia captura de presuntos mercenarios vinculados a la CIA y alerta sobre plan de ataque

lr.pe

Terremoto se sintió en Estambul

El reciente sismo de magnitud 6,1 volvió a sacudir la tranquilidad de Sindirgi, un municipio de unos 32.000 habitantes que ya había sido epicentro de otro fuerte terremoto el pasado 10 de agosto. En aquella ocasión, el movimiento telúrico dejó un muerto, cerca de medio centenar de heridos y 16 edificios dañados, lo que evidenció la vulnerabilidad sísmica de la región.

El temblor también se sintió con fuerza en Estambul, a unos 200 kilómetros al noreste, y en las provincias vecinas. En la misma zona, el 28 de septiembre, se registró otro sismo de magnitud 5,4 en la localidad de Simav, en la provincia de Kütahya, ubicada sobre la misma falla geológica. Expertos advierten que la seguidilla de movimientos refuerza la necesidad de reforzar la infraestructura y los protocolos.

¿Por qué hay terremotos en Turquía?

La razón radica en su posición geológica: el país está ubicado sobre la placa Placa de Anatolia, que a su vez se encuentra confinada entre la placa Placa Euroasiática al norte y las placas Placa Africana y Placa Arábiga al sur. Como resultado del choque, empuje y desplazamiento lateral entre estas placas, se acumula tensión tectónica que se libera en forma de sismos.

Además, Turquía presenta sistemas de fallas geológicas activos, entre los cuales destacan la Falla del Norte de Anatolia (NAF) y la Falla del Este de Anatolia (EAF). La primera atraviesa el país de oeste a este y la segunda marca el límite entre la placa Anatolia y la placa Arábiga; en estos lugares se encuentra una de las mayores acumulaciones de energía y deformación.

Notas relacionadas
Turquía retiene a Zeytin, el bebé gorila hallado en aeropuerto, porque no puede determinar su origen

Turquía retiene a Zeytin, el bebé gorila hallado en aeropuerto, porque no puede determinar su origen

LEER MÁS
Guardia salva a una mujer de ser atropellada por un tranvía en Turquía: se encontraba distraída con sus audífonos

Guardia salva a una mujer de ser atropellada por un tranvía en Turquía: se encontraba distraída con sus audífonos

LEER MÁS
Arqueólogos descubren la imagen de Jesús en un pan de comunión de 1.300 años de antigüedad en un yacimiento de Turquía

Arqueólogos descubren la imagen de Jesús en un pan de comunión de 1.300 años de antigüedad en un yacimiento de Turquía

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025