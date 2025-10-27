HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que supera a EE. UU. como principal exportador de la materia prima más importante para China

Entre enero y agosto, esta país de América Latina exportó 77 millones de toneladas de soja a China, mientras Estados Unidos vendió solo 17 millones.

China aumenta compras de soja a América Latina mientras Estados Unidos pierde terreno. Foto: Composición LR
China aumenta compras de soja a América Latina mientras Estados Unidos pierde terreno. Foto: Composición LR

Brasil se ha convertido en el principal proveedor de soja para China, desplazando a Estados Unidos en un mercado estratégico y altamente competitivo. La creciente demanda del gigante asiático ha llevado a los agricultores brasileños a expandir sus cultivos, impulsando la inversión en maquinaria, tecnología agrícola y estrategias de comercialización para aprovechar esta oportunidad histórica.

El fenómeno coincide con la guerra comercial entre Washington y Beijing, que ha dejado a la soja estadounidense con aranceles elevados y reducida presencia en los puertos chinos. Analistas advierten que este cambio tiene implicaciones económicas y políticas en la región.

¿Por qué los agricultores brasileños están aumentando su producción de soja?

Andrey Rodrigues, presidente de la asociación de agricultores de soja en el estado de Sao Paulo, afirmó: “Necesitamos estar muy atentos en momentos como este. Intentar vender futuros para la próxima cosecha, aprovechar esta oportunidad ahora”. La guerra comercial entre EE. UU. y China abrió una ventana de demanda directa hacia los productores brasileños, generando incentivos para ampliar la producción.

El Ministerio de Agricultura de Brasil aseguró en octubre que la próxima cosecha de soja, la que Rodrigues está plantando ahora, aumentará un 3,6%, a casi 178 millones de toneladas métricas en comparación con la de este año. Ahora, los analistas del gobierno revisan esas cifras ya que la demanda creciente de China no muestra signos de disminuir.

Impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Durante el período de enero a agosto, China importó 77 millones de toneladas métricas de soja desde Brasil, lo que representa la mayor parte de la cosecha de la primera temporada del país sudamericano. En contraste, las compras desde Estados Unidos sumaron solo 17 millones de toneladas métricas, según datos de aduanas de China.

El número de barcos de carga que transportan granos estadounidenses y atracan en un importante puerto de granos chino cayó un 56% entre enero y septiembre en comparación con el mismo período del año anterior, de 72 a 32, según una cuenta de redes sociales de la emisora estatal China Central Television. Desde julio, el número se mantiene en cero.

En comparación, ese puerto recibió un promedio de más de 40 barcos de países como Argentina, Brasil y Uruguay desde mayo, con un 90% de la carga siendo soja brasileña. Rodrigues explicó: “China viene a nosotros por los precios. Siempre que tienen aranceles más altos en un país determinado, vienen a nosotros”.

Kevin Cox, agricultor estadounidense en Indiana, señaló que “China ha demostrado que no tiene problema en comprarlos en otro lugar” y que los compradores buscan siempre el precio más bajo. Los aranceles de represalia de China, además de otros impuestos, elevaron los aranceles generales sobre la soja estadounidense al 34% en 2025, aumentando significativamente su precio frente al de Brasil.

¿Cómo afecta la relación de Brasil con China a la soja frente a EE. UU. y Argentina?

Livio Ribeiro, socio de la consultora BRCG e investigador de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro, afirmó que el interés chino en la soja brasileña en esta época del año es un movimiento a corto plazo: “(China) está tomando represalias contra Estados Unidos y lo está haciendo con dos proveedores alternativos potenciales”. Brasil tiene una ventaja sobre Argentina, porque Lula no está alineado ideológicamente con la administración Trump, mientras que el presidente argentino Javier Milei sí lo está, agregó Ribeiro.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es aliado de Xi Jinping y ha impulsado que China compre más productos brasileños. Sin embargo, muchos agricultores como Rodrigues atribuyen su éxito a su propio trabajo, no a la diplomacia brasileña.

Un funcionario del Ministerio de Industria y Comercio de Brasil advirtió que Beijing podría esperar antes de confirmar compras para la primera mitad de 2026, ya que el precio actual es más alto. Esto podría motivar a Lula a buscar otros compradores asiáticos.

Lula indicó recientemente que confiaba en que Brasil y Estados Unidos llegarían a un acuerdo comercial, asegurando que Trump prácticamente lo garantizó durante la cumbre de la ASEAN. También se espera que Trump se reúna con Xi en Corea del Sur. Rodrigues concluyó: “(Los agricultores estadounidenses) están siendo perjudicados y tenemos una oportunidad temporal en Brasil. Pero pensemos más ampliamente. Crecer y hacerlo bien mientras otros están siendo perjudicados no es agradable. Necesita haber armonía”.

