China se adelanta a EE.UU. con una técnica de ingeniería que desafía a la naturaleza y se respalda en estudios geológicos

En la provincia de Guizhou, una de las regiones más montañosas de China, los ingenieros han ejecutado una de las obras más radicales de la ingeniería moderna: cortar montañas enteras para abrir paso a carreteras y líneas férreas. En lugar de construir túneles, China ha apostado por un método directo que combina explosivos, maquinaria pesada y análisis geológicos detallados.

El resultado son corredores viales que atraviesan macizos rocosos de cientos de metros, reduciendo horas de viaje y conectando zonas rurales antes aisladas. Aunque esta técnica también se ha empleado en países como Noruega y Estados Unidos, China es el único que la aplica de manera masiva y sistemática para impulsar el desarrollo de sus regiones interiores.

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

¿Por qué los ingenieros en China optan por cortar montañas en lugar de construir túneles?

La decisión se basa en criterios económicos, técnicos y de seguridad. En regiones con alta humedad o presencia de aguas subterráneas, perforar túneles implica riesgos de filtraciones, derrumbes y costos de mantenimiento elevados. Cortar directamente la montaña puede resultar más eficiente y estable a largo plazo.

Además, al prescindir de estructuras subterráneas, las carreteras y líneas férreas pueden soportar un mayor tránsito de vehículos pesados y trenes de alta velocidad. El método, por tanto, no solo ahorra recursos, sino que impulsa la conectividad en territorios donde la orografía limitaba el desarrollo.

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

¿Cuál es el proceso utilizado por los ingenieros en China para "cortar" las montañas?

El procedimiento comienza con un estudio geológico exhaustivo que determina la composición del terreno y las zonas de fractura natural. Luego, se aplican explosivos controlados para abrir las primeras grietas, seguidas de excavaciones con maquinaria de gran capacidad que avanza decenas de metros cada día.

Una vez finalizado el corte, las paredes se estabilizan con hormigón, mallas metálicas y sistemas de drenaje que previenen deslizamientos o erosión. El resultado final son pasos con paredes verticales que pueden alcanzar los 200 metros de altura y garantizan la seguridad estructural de la vía.