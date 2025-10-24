Lonely Planet publicó la lista de los mejores 25 destinos del mundo para viajar en 2026. | Composición LR

La reconocida guía de viajes Lonely Planet presentó su lista anual "Best in Travel 2026", donde destaca los 25 destinos más recomendados para el próximo año. En esta selección, Perú se destaca como uno de los principales destinos de América Latina, reconocido por su rica diversidad cultural y natural.

La lista abarca una variedad de lugares fascinantes, desde países que merecen ser recorridos de norte a sur hasta parques nacionales perfectos para quienes buscan estar en contacto con la naturaleza. Cada destino promete ofrecer experiencias únicas a los viajeros.

Los 3 mejores destinos para viajar en América Latina en 2026, Lonely Planet

Perú

Perú se posiciona entre los tres destinos más recomendados de América Latina para visitar en el año 2026. Esta selección se debe a una combinación de factores, desde su rica historia y paisajes variados hasta una oferta turística renovada, enfocada en la sostenibilidad y la autenticidad.

Lonely Planet destaca la experiencia de explorar más allá de Machu Picchu, nuestro principal atractivo y una de las siete maravillas del mundo. La guía invita a los viajeros a descubrir otros tesoros menos conocidos, como la Amazonía peruana, Huaraz (Áncash), Arequipa o las rutas gastronómicas de Lima.

Además, menciona que en nuestra maravilla del mundo se han creado tres nuevos circuitos, con 10 rutas turísticas, para reducir el turismo masivo y diversificar las opciones disponibles. También resalta que los turistas pueden disfrutar de senderismo en rutas menos transitadas y llegar a lugares impresionantes como Choquequirao, además de recorrer el antiguo camino empedrado del Qhapaq Ñan.

Cartagena, Colombia

Lonely Planet destaca que el centro histórico de Cartagena está lleno de encanto, capturando la atención de los visitantes con su arquitectura española perfectamente conservada. Antiguamente, las grandes mansiones de la ciudad fueron hogar de comerciantes españoles, oficiales militares y familias adineradas. Hoy, estas imponentes edificaciones albergan sofisticados hoteles boutique, tiendas con mucho estilo y restaurantes en azoteas decoradas con velas.

Cartagena también es un testimonio de resiliencia y lucha. En el Museo de Oro Zenú, los visitantes pueden admirar piezas de oro creadas por los Zenú, un grupo indígena que prosperó en la región caribeña antes de la llegada de los colonizadores. Los descendientes de este pueblo siguen defendiendo su rica herencia cultural. Además, en la Plaza de Bolívar y el Museo Histórico de Cartagena, se pueden explorar las exhibiciones que relatan el oscuro pasado de la ciudad, incluyendo su historia relacionada con la Inquisición española.

Liberdade, Brasil

Liberdade cuenta con la mayor variedad de culturas y gastronomía asiática en América Latina. En este barrio de São Paulo, Brasil, unos farolillos rojos señalan la entrada al Pequeño Japón, un lugar donde los paulistas disfrutan de una amplia oferta culinaria y pueden encontrar de todo, desde espadas japonesas hasta productos de cosmética coreana.

Con el tiempo, Liberdade se ha transformado en un vibrante centro panasiático dentro de la rica diversidad cultural de Brasil. Aquí vive la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, con aproximadamente 60.000 personas residiendo en este sector al sur de la Praça de Sé, mientras que más de 600.000 japoneses-brasileños habitan la ciudad de São Paulo.

Si se visita Liberdade durante el fin de semana, es imprescindible pasar por la Praça, donde se pueden disfrutar de los sabores locales en la Feria de Liberdade. La mejor forma de vivir el lugar es tomándose el tiempo para recorrer sus calles y explorar las tiendas y los centros comerciales de varios pisos, como la Galería Liberdade.

¿Qué otros lugares integran la lista de mejores destinos del mundo para viajar en 2026?

A continuación te mencionaremos algunos lugares que forman parte de la lista de los mejores destinos del mundo para viajar el próximo año, según Lonely Planet: