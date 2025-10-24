Estos son los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según Lonely Planet: un país de América Latina en el top 3
Lonely Planet publicó su reciente lista anual "Best in Travel 2026". Perú brilla como uno de los principales destinos en América Latina, gracias a su diversidad cultural y variedad de pasajes.
La reconocida guía de viajes Lonely Planet presentó su lista anual "Best in Travel 2026", donde destaca los 25 destinos más recomendados para el próximo año. En esta selección, Perú se destaca como uno de los principales destinos de América Latina, reconocido por su rica diversidad cultural y natural.
La lista abarca una variedad de lugares fascinantes, desde países que merecen ser recorridos de norte a sur hasta parques nacionales perfectos para quienes buscan estar en contacto con la naturaleza. Cada destino promete ofrecer experiencias únicas a los viajeros.
Los 3 mejores destinos para viajar en América Latina en 2026, Lonely Planet
Perú
Perú se posiciona entre los tres destinos más recomendados de América Latina para visitar en el año 2026. Esta selección se debe a una combinación de factores, desde su rica historia y paisajes variados hasta una oferta turística renovada, enfocada en la sostenibilidad y la autenticidad.
Lonely Planet destaca la experiencia de explorar más allá de Machu Picchu, nuestro principal atractivo y una de las siete maravillas del mundo. La guía invita a los viajeros a descubrir otros tesoros menos conocidos, como la Amazonía peruana, Huaraz (Áncash), Arequipa o las rutas gastronómicas de Lima.
Además, menciona que en nuestra maravilla del mundo se han creado tres nuevos circuitos, con 10 rutas turísticas, para reducir el turismo masivo y diversificar las opciones disponibles. También resalta que los turistas pueden disfrutar de senderismo en rutas menos transitadas y llegar a lugares impresionantes como Choquequirao, además de recorrer el antiguo camino empedrado del Qhapaq Ñan.
Cartagena, Colombia
Lonely Planet destaca que el centro histórico de Cartagena está lleno de encanto, capturando la atención de los visitantes con su arquitectura española perfectamente conservada. Antiguamente, las grandes mansiones de la ciudad fueron hogar de comerciantes españoles, oficiales militares y familias adineradas. Hoy, estas imponentes edificaciones albergan sofisticados hoteles boutique, tiendas con mucho estilo y restaurantes en azoteas decoradas con velas.
Cartagena también es un testimonio de resiliencia y lucha. En el Museo de Oro Zenú, los visitantes pueden admirar piezas de oro creadas por los Zenú, un grupo indígena que prosperó en la región caribeña antes de la llegada de los colonizadores. Los descendientes de este pueblo siguen defendiendo su rica herencia cultural. Además, en la Plaza de Bolívar y el Museo Histórico de Cartagena, se pueden explorar las exhibiciones que relatan el oscuro pasado de la ciudad, incluyendo su historia relacionada con la Inquisición española.
Liberdade, Brasil
Liberdade cuenta con la mayor variedad de culturas y gastronomía asiática en América Latina. En este barrio de São Paulo, Brasil, unos farolillos rojos señalan la entrada al Pequeño Japón, un lugar donde los paulistas disfrutan de una amplia oferta culinaria y pueden encontrar de todo, desde espadas japonesas hasta productos de cosmética coreana.
Con el tiempo, Liberdade se ha transformado en un vibrante centro panasiático dentro de la rica diversidad cultural de Brasil. Aquí vive la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, con aproximadamente 60.000 personas residiendo en este sector al sur de la Praça de Sé, mientras que más de 600.000 japoneses-brasileños habitan la ciudad de São Paulo.
Si se visita Liberdade durante el fin de semana, es imprescindible pasar por la Praça, donde se pueden disfrutar de los sabores locales en la Feria de Liberdade. La mejor forma de vivir el lugar es tomándose el tiempo para recorrer sus calles y explorar las tiendas y los centros comerciales de varios pisos, como la Galería Liberdade.
¿Qué otros lugares integran la lista de mejores destinos del mundo para viajar en 2026?
A continuación te mencionaremos algunos lugares que forman parte de la lista de los mejores destinos del mundo para viajar el próximo año, según Lonely Planet:
- Jaffna (Sri Lanka): Según Lonely Planet, para comprender la rica y compleja historia de Jaffna, se recomienda visitar la restaurada Biblioteca Pública de Jaffna, que fue destruida durante la guerra civil, y el fuerte de Jaffna, construido por los portugueses en 1619.
- Cádiz (España): La guía de viajes resalta el vibrante Carnaval de la ciudad, sus espectáculos de flamenco y sus importantes vestigios arqueológicos, como el Teatro Romano y el yacimiento de Gadir.
- Reunión: Ubicada al sur del océano Índico, esta isla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es parte de los territorios franceses de ultramar. Con 2.500 km², su geografía alberga una impresionante diversidad, destacando por contar con 400 microclimas distintos.
- Botsuana: Si se busca un safari auténtico, Lonely Planet destaca a Botsuana como el destino ideal, donde los esfuerzos de conservación permiten disfrutar de imponentes leones machos y manadas de leonas y cachorros en su hábitat natural, sin la intervención humana.
- Finlandia: Lonely Planet sugiere visitar Helsinki, la capital de Finlandia, así como el Castillo de Turku y las ciudades de Tampere y Oulu. También recomienda explorar la región de los lagos y la mágica Laponia.
- Tipperary (Irlanda): La guía de viajes describe la naturaleza de Tipperary como excepcional, destacando especialmente la belleza del valle de Aherlow. También se menciona la gastronomía local, influenciada por las manzanas Tipperary y el queso azul Cashel.