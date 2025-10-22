HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Elon Musk insulta al titular de la NASA por sugerir que podrían excluir a SpaceX de la próxima misión a la Luna

Sean Duffy, encargado interino de la NASA, señaló que SpaceX enfrenta retrasos en el desarrollo de su cohete, por lo que evalúa alternativas para la misión lunar Artemis 4, que busca el regreso de astronautas a la Luna en 2027.

Elon Musk rechaza los retrasos y asegura que SpaceX 'avanza como un rayo' en comparación de otras empresas.
Elon Musk rechaza los retrasos y asegura que SpaceX 'avanza como un rayo' en comparación de otras empresas.

Elon Musk arremetió contra el titular de la NASA, Sean Duffy, luego de que este sugiriera la posibilidad de prescindir de SpaceX, su empresa aeroespacial, en la próxima misión a la Luna.

“¡Sean, el idiota, está intentando matar a la NASA!”, escribió Musk en X, en alusión al secretario de Transporte de la administración de Donald Trump y actual encargado de la gestión interina de la agencia espacial.

SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

lr.pe

Elon Musk niega retrasos en SpaceX

Sean Duffy reveló que estaba buscando ofertas para la misión lunar Artemis 3, que prevé el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna por los retrasos de SpaceX en el desarrollo de su megacohete Startship.

"Me encanta SpaceX. Es una empresa increíble. El problema es que están rezagados. Han retrasado sus cronogramas y estamos en una carrera con China", explicó Duffy a la cadena Fox News.

Esta decisión se produjo después de que expertos advirtieran que el Starship, cuya versión modificada se empleará como módulo lunar, no estará listo en la fecha prevista.

El fundador de SpaceX desestimó las acusaciones y afirmó que su cohete acabará llevando a cabo toda la misión lunar, ya que su empresa avanza como un rayo en comparación con el resto de la industria espacial.

Elon Musk impulsa boicot contra Netflix por sus políticas de diversidad y pide cancelar suscripciones

lr.pe

EEUU y China, en carrera por volver a la Luna

La NASA tiene previsto que la misión Artemis 3 se lleve a cabo a mediados de 2027, una fecha que, según los expertos, es inviable ya que SpaceX aún debe superar enormes retos técnicos antes de que su cohete esté listo para una misión de este tipo.

La agencia espacial estadounidense baraja la posibilidad de recurrir a otra empresa, como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, para tener antes el módulo lunar.

Actualmente, China avanza en su propósito de enviar una misión tripulada a la Luna en 2030.

