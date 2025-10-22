EEUU: asaltante del Capitolio indultado por Donald Trump es arrestado por amenazar de muerte a líder demócrata
Christopher Moynihan fue condenado a 21 meses de prisión por su participación en el asalto al Capitolio de 2021; sin embargo, recibió un indulto de Donald Trump junto a otros sentenciados por el mismo ataque.
Un hombre de Nueva York que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y fue indultado por Donald Trump fue arrestado recientemente por amenazar de muerte a un alto dirigente demócrata del Congreso.
Christopher Moynihan, de 34 años, residente del condado de Clinton, fue detenido por el delito grave de realizar una "amenaza terrorista" en contra de un legislador del Partido Demócrata, según informó la policía de Nueva York.
Líder demócrata criticó indultos de Donald Trump
Se trata de Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien denunció que había sido objeto de una "amenaza creíble de muerte" por parte de un individuo peligroso.
"La persona arrestada, junto con miles de delincuentes violentos que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos, fue indultada por Donald Trump en el primer día de mandato del presidente", comentó Jeffries.
"Desde el indulto general otorgado a principios de este año, muchos de los delincuentes liberados han cometido otros delitos en todo el país", añadió el político demócrata.
Moynihan había sido condenado a 21 meses de prisión
Según documentos judiciales obtenidos por CBS News, Christopher Moynihan envió mensajes de texto a una persona no identificada en los que indicó que planeaba eliminar a Hakeem Jeffries durante un discurso en Nueva York.
El detenido compareció ante un tribunal estatal y se declaró inocente, según informaron medios locales.
La justicia había condenado a 21 meses de prisión a Christopher Moynihan por participar en el asalto del Capitolio. No obstante, Donald Trump le concedió el indulto junto a otros 1500 sentenciados por el mismo ataque.