Magnicidio de Miguel Uribe Turbay sigue cadena de violencia en su familia

Miguel Uribe Turbay estaba a tres días de cumplir cinco años cuando su mamá fue asesinada. El 11 de agosto, la clínica Santa Fe anunció su fallecimiento, su hijo Alejandro tenía la misma edad. El senador y precandidato a la presidencia de Colombia llevaba dos meses internado tras ser disparado en la cabeza, por un sicario menor de edad, mientras daba un mitin en Bogotá. En los últimos días, se había dado a conocer que su estado era crítico. Para justo esa fecha, su esposa María Claudia Tarazona había organizado un rezo del santo rosario por su salud y por la paz en el país.

Debido a la gravedad de las lesiones, las probabilidades de que el político de 39 años sobreviviera eran bajas, pese a la atención médica especializada en uno de los centros médicos más prestigiosos. A lo largo del día, presidentes y expresidentes de América Latina, además de diversas figuras políticas y personajes públicos han condenado el magnicidio vía redes sociales. La muerte del representante del partido Centro Democrático más apreciado por partidarios de derecha llegó en medio de un panorama político polarizado que según analistas podría empeorar.

Miguel Uribe sobre el asesinato de su madre

“Yo recuerdo muy bien el momento en que mi mamá se despide. Recuerdo mucho cuando fuimos a la velación, pero (…) el momento que tengo grabado es el día de la última vez que la vi”, expresó Miguel Uribe, cuando tenía casi 25 años, en entrevista con W radio por motivo del 20 aniversario de la muerte de Diana Turbay. Ella era una reconocida periodista, directora y presentadora del 'noticiero Criptón' y editora de la revista 'Hoy por hoy'. Fue secuestrada por el grupo narcotraficante Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, el 30 de agosto de 1990. El 25 de enero de 1991, le dispararon en medio de un operativo de rescate.

En la entrevista con la mencionada radio, el joven Uribe, que iniciaba su carrera política, reveló que no había querido investigar sobre el tema del secuestro y asesinato de su madre, pero que fue inevitable involucrarse “bastante” por la información que le compartían familiares. También menciona un diario que su familia logró recuperar y que su abuela guardaba. Diana escribía allí registros de entrevistas a sus secuestradores, pero también sobre sus sentimientos. “Todas las noches, escribía sobre mí pensando qué habría estado haciendo, cómo había pasado el día. Que me quería llegar a abrazar, que quería estar muy cercana a mí”, reveló Miguel.

"Hay una anécdota que refleja el dolor y la falta que le hacíamos (Miguel Uribe y su hermana María Carolina Hoyos Turbay). En alguna de las casas en que ella está, oye llorando un niño fuera del cuarto. Ella le rogó a los secuestradores que la dejaran estar con el niño porque solo pensaba que podía ser yo. La recuerdo con mucho cariño y sin ninguna duda, ese diario está lleno de historias conmigo", contó.

"Definitivamente, el asesinato de su madre, que era una periodista muy reconocida, lo marcó para siempre. Sobre todo en el ámbito personal diría yo, pero inevitablemente en el político", señala David Efrén Ortega, periodista político de Colombia. "Él decía usualmente en sus entrevistas que si su mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa en el periodismo, él también haría lo mismo en el escenario político. Creo que eso fue muy importante en toda su formación", agrega.

Sombra de violencia en la familia Uribe Turbay

El asesinato de Diana no es el único crimen contra una vida en la familia Turbay. Diego Turbay Cote fue otro familiar cercano a Miguel Uribe que murió por violencia. Él era presidente de la Comisión de Paz de la Cámara cuando, en la mañana del 29 de diciembre del 2000, un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) detuvo la caravana en la que se movilizaba. Los guerrilleros ordenaron que el congresista con sus acompañantes, entre quienes estaba su mamá Inés Cote, se tumbaran en el suelo y los ejecutaron con disparos en la cabeza.

Tres años antes del cruento crimen, el hermano mayor de Diego, Rodrigo Turbay Cote, también congresista, fue secuestrado por las FARC y murió en medio del cautiverio. "Siempre hubo esa sombra de violencia que los persiguió y él (Miguel Uribe) lo decía en sus discursos, en sus entrevistas, que su apuesta era la paz y la seguridad. Entonces, yo creo que eso lo marcó y siempre tuvo presente ese hueco que quedó tras las tragedias que vivió su familia", expresa el periodista.

"Los que están aquí sentados mataron a mis tíos, a Diego, a Rodrigo y a Hernando Turbay Cote. Aquí no se trata de venir a victimizarnos porque si acá ustedes son sobrevivientes, nosotros también", vociferó Miguel Uribe durante una sesión plenaria del senado, el 22 de agosto de 2023. "Yo no vengo aquí a victimizarme. El conflicto nos ha tocado a todos y ustedes tienen un privilegio hoy y es poder tomar decisiones sobre la sociedad colombiana. Muchos más los que oigo son impunidad", exclamó con voz enérgica.

En el Congreso de Colombia, de acuerdo a información del medio colombiano El Espectador, Uribe impulsó iniciativas legislativas que buscaban mejorar a eficiencia energética, facilitar el acceso a la educación, garantizar que los homicidios contra miembros de la fuerza pública no prescribieran y aumentar las penas por el reclutamiento forzado de menores, entre otros temas. Mantuvo una trayectoria libre de escándalos de corrupción y su historial avanzaba limpio.

Magnicidio bajo investigación

Con el pasado de violencia en su familia, es de esperarse que la vida diaria de Miguel Uribe Turbay haya permanecido bajo alto resguardo de seguridad. "Su seguridad estaba a cargo de dos entidades: una es la policía y otra es la unidad nacional de protección. Lo que tenemos entendido es que él contaba con un esquema robusto que en general es lo que tienen los congresistas en Colombia y candidatos presidenciales. Sin embargo, el día del atentado, dos escoltas de él habían trasnochado y no podían doblarse en sus turnos. Ese día, tenía un esquema muy reducido. No había un cuidado total, muchas medidas fallaron", detalla Ortega.

En redes sociales, se difundió un video donde se ve cómo el senador está hablando cuando se desploma por los disparos que le llegan por la espalda. También hay un video donde se lo ve cubierto de sangre y siendo trasladado a la ambulancia. El futuro prometedor del precandidato fue frustrado por el actuar de un menor de quince años al que le pagaron. Las investigaciones continúan y se investiga a, al menos, diez personas implicadas en el atentado.