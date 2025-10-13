HOYSuscripcion LR Focus

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

El presidente de Madagascar huye del país tras el apoyo de los soldados a las protestas de la Generación Z

El mandatario, con paradero desconocido, abandonó después de que una unidad de élite del Ejército se uniera con los miles de manifestantes que protestan contra la corrupción y la pobreza.

Parte del Ejército de Madagascar se unió a las protestas de la Generación Z. Foto: AFP
El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, abandonó el país después de que una unidad militar de élite se volvió contra el gobierno en un aparente golpe de Estado, dijo Siteny Randrianasoloniaiko, legislador opositor de este país. El funcionario dio la información poco antes de que Rajoelina apareciera en la televisión nacional para pronunciar un discurso ante el pueblo de Madagascar.

Esas protestas, que inicialmente fueron lideradas por grupos de jóvenes de la Generación Z, alcanzaron un punto decisivo el sábado cuando soldados de la unidad militar de élite CAPSAT acompañaron a los manifestantes a una plaza de la capital, Antananarivo, y pidieron que Rajoelina y varios ministros del gobierno abandonaran sus cargos.

Los manifestantes de la Generación Z sostienen una gran pancarta con una versión del logotipo del popular manga One Piece. Foto: AFP

Se desconoce el paradero del presidente de Madagascar

La oficina de Rajoelina declaró el domingo que se estaba llevando a cabo un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza en la nación de 31 millones de habitantes, ubicada frente a la costa este de África. Se desconoce el paradero actual de Rajoelina y un portavoz del presidente no respondió a llamadas ni mensajes.

La salida del país de Rajoelina fue posible gracias a un acuerdo con la posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para facilitar una solución pacífica a la grave crisis política que vive Madagascar, según Radio Francia Internacional, aunque las autoridades francesas rehusaron hacer “comentarios”, a preguntas de la prensa.

Protestas de la Generación Z

Madagascar se ha visto sacudida por tres semanas de los disturbios más intensos en años. Las protestas antigubernamentales, que estallaron el 25 de septiembre por los cortes de agua y electricidad, fueron lideradas por un grupo autodenominado "Gen Z Madagascar". Naciones Unidas afirma que las manifestaciones dejaron al menos 22 muertos y decenas de heridos. El gobierno ha cuestionado esta cifra.

Las protestas se convirtieron en una bola de nieve que amplió el descontento con el gobierno y el liderazgo de Rajoelina. Los manifestantes han planteado diversos problemas, como la pobreza y el coste de la vida, el acceso a la educación superior y la presunta corrupción y malversación de fondos públicos por parte de funcionarios gubernamentales, así como de sus familias y allegados.

