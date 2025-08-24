HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Arqueólogos descubren una cruz cristiana en Abu Dabi que revelan que unas casas de hace 1.400 años eran habitadas por cristianos

﻿﻿﻿﻿La cruz revela la presencia cristiana primitiva en Emiratos Árabes en el siglo VIII. Las casas formaban parte de un antiguo monasterio.

Se descubrió una cruz de estuco en un monasterio de 1400 años de antigüedad en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi
Se descubrió una cruz de estuco en un monasterio de 1400 años de antigüedad en los Emiratos Árabes Unidos. Foto: Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi

Un equipo arqueológico descubrió una cruz de yeso de hace 1.400 años, durante una excavación en Emiratos Árabes Unidos. El símbolo demuestra que unas casas antiguas de la isla Sir Bani Yas, descubiertas en 1992 al sur de Abu Dabi, formaban parte de un monasterio en los siglos VII y VIII d.c.

"Este es un momento muy emocionante para nosotros", declaró en un comunicado oficial, Maria Gajewska, arqueóloga del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi. "Nunca tuvimos pruebas concretas de que (las casas) estuvieran habitadas por cristianos".

La cruz incluye la representación del Gólgota, la colina donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado. Foto: DCT de Abu Dabi.

La cruz incluye la representación del Gólgota, la colina donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado. Foto: DCT de Abu Dabi.

Un lugar de culto cristiano en el Golfo Pérsico

La cruz de estuco, un material creado a base de cal y arena, tenía casi 30 centímetros de largo y fue encontrada en el patio de una casa. Los arqueólogos han demostrado que las viviendas formaban parte de un asentamiento cristiano. Probablemente, una comunidad de monjes vivían recluidos y rezando, para luego ir al monasterio, explican los expertos.

Monjes ancianos podrían haber vivido en los edificios excavados para su aislamiento. Foto: DCT Abu Dabi

Monjes ancianos podrían haber vivido en los edificios excavados para su aislamiento. Foto: DCT Abu Dabi

El símbolo también presenta decoraciones con motivos regionales. Estos incluyen una pirámide escalonada que representa el Gólgota, la colina donde se cree que Jesús fue crucificado, hojas que brotan en la base, puntos en los extremos de los brazos de la cruz y un diseño de nicho arqueado. Según Gajewska, "Visualmente, cada elemento de la cruz de yeso incorpora motivos regionales… todos encuentran paralelismos regionales en el Golfo y Mesopotamia".

La Isla de Sir Bani Yas fue un lugar de culto donde musulmanes y cristianos vivieron hasta su abandono en el siglo VIII. El cristianismo en el Golfo Pérsico tuvo lugar entre los siglos IV y VI, antes del auge del islamismo a partir del siglo VII. 

La historia detrás del hallazgo

Hager Al Menhali, arqueóloga que participó en la excavación, contó que: "El yeso estaba boca abajo y algo en él me llamó la atención", declaró a The National. "Había una huella dactilar distintiva en el reverso". Considerando que la huella por sí sola era significativa, la investigadora propuso registrar el objeto como un hallazgo especial. Pero cuando el equipo la volteó con cuidado, se sorprendieron al ver una cruz en perfecto estado de conservación.

“Este fue uno de los descubrimientos más significativos de la temporada”, afirmó Al Menhali. El descubrimiento tuvo lugar en una casa con patio al norte de la principal iglesia y monasterio de la isla, una zona que no se había explorado en profundidad hasta esta temporada.

Los edificios cercanos, algunos construidos con piedra caliza y coral autóctonos de la isla, presentan gruesos muros y cisternas de agua, indicios de un estilo de vida más cómodo que el de un ascetismo estricto. Estas características sugieren que los primeros residentes cristianos no eran simplemente ermitaños, sino miembros de una comunidad monástica más amplia y estructurada.

